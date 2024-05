Was die Inflationsentwicklung in den USA angeht, sehen die Optimisten eine teils deutliche Annäherung an das Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve, die Pessimisten maximal eine leichte Stabilisierung auf immer noch hohem Niveau. Nur dass letztere gestern an der Wall Street und auch an der Frankfurter Börse mindestens mal verstummten oder vor den Bullen gleich ganz kapitulierten. Das Ergebnis waren neue Rekordstände im Deutschen Aktienindex, im S&P 500 und natürlich auch im Technologieindex Nasdaq. Die Zinssenkungsfantasie ist endgültig zurück auf dem Börsenparkett, die Aussicht auf billiges und damit noch mehr Geld treibt die Börsenkurse weiter nach oben.