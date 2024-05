Der vielseitige Technologiekonzern ist nicht nur Chinas größter Suchmaschinenanbieter, sondern mischt auch in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren mit, wo das Unternehmen bereits am Mittwoch angekündigt hat, schon im kommenden Jahr profitabel wirtschaften zu wollen .

Nach Alibaba am Dienstag hat am frühen Donnerstagmittag mit Baidu ein weiteres China-Schwergewicht seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal präsentiert.

Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen

Diese Vielseitigkeit hat sich offenbar bereits in den vergangenen drei Monaten ausgezahlt, denn Baidu hat sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen übertreffen können.

Bei den Erlösen präsentierte der Konzern gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von einem Prozent auf 4,37 Milliarden US-Dollar, womit die Analystenschätzungen um 30 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten.

Für deutlich mehr Aufsehen sorgt hingegen der Gewinn, der sich bereinigt auf 2,76 US-Dollar pro Aktie belaufen hat und damit um 57 Cent über der Marktprognose liegt. Im selben Quartal des Vorjahres hatte der Internetkonzern noch einen Ertrag von 2,31 US-Dollar pro Anteilsschein erwirtschaftet.

Das bedeutet eine Steigerung von 19,5 Prozent und liegt damit um ein Vielfaches über dem Umsatzwachstum. Erreicht wurde dieser Erfolg durch Effizienzsteigerungen und niedrigere Kosten. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Nettogewinn von umgerechnet 971 Millionen US-Dollar, was eine Nettomarge von 22,2 Prozent bedeutet.

Highlights: KI, Autonomes Fahren und jede Menge Bargeld

An operativen Highlights betonte die Pressemitteilung vor allem Fortschritte in der KI-Cloud sowie beim Autonomen Fahren. Hier steigerte sich der Zahl der absolvierten Fahrten um 25 Prozent auf 826.000. Insgesamt wurden über die Selbstfahrplattform Apollo Go bereits sechs Millionen Fahrten abgewickelt.

Nicht müde wird das Unternehmen, auch seinen riesigen Cash-Bestand zu betonen. Gegenwärtig hortet Baidu liquide Reserven in Höhe von 26,6 Milliarden US-Dollar, was fast 70 Prozent der Marktkapitalisierung ausmacht und damit anzeigt, wie günstig das Geschäft des Konzerns tatsächlich bewertet wird.

Aktie könnte Underperformance hinter sich lassen

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr notiert die Aktie von Baidu gegenwärtig um 13 Prozent niedriger. Seit dem Jahreswechsel sind Verluste in Höhe von sieben Prozent angefallen. Mit den am Donnerstagmittag vorgelegten Zahlen im Rücken dürfte die Aktie gute Chancen haben, ihre Performance zu verbessern.

Anleger zeigen sich in der US-Vorbörse jedenfalls beeindruckt und belohnen das Papier mit Kursaufschlägen von 2,1 Prozent (Stand: 11:55 Uhr). Zeitweise schoss die Aktie sogar über 115 US-Dollar und damit einen ersten wichtigen Horizontalwiderstand.

Am Optionsmarkt hatten Händler zuletzt eine Kursbewegung von 5,4 Prozent und damit deutlich weniger als in den Vorquartalen eingepreist. In der Aktie von Baidu ist der Post-Earnings-Fluch von Alibaba deutlich weniger stark ausgeprägt. Das Papier konnte sich nach den letzten sechs Geschäftsberichten insgesamt viermal steigern.

Fazit: Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selbst schuld

Der vielseitige Alleskönner Baidu hat am Donnerstag ein starkes Geschäftsergebnis vorgelegt, wofür die Aktie in der US-Vorbörse mit Kursaufschlägen belohnt wird. Vor allem beim Gewinn gelang dem chinesischen Technologiekonzern eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Sollten sich Analysten dadurch gezwungen sehen, ihre Gewinnerwartungen nach oben anpassen zu müssen, könnte das für 2024 veranschlagte Kurs-Gewinn-Verhältnis in den einstelligen Bereich rutschen, denn gegenwärtig ist die Aktie mit einem KGV von 10,4 bewertet.

Das macht die Aktie zu einem der günstigsten chinesischen Basiswerte. Als Value-orientierter Anleger, der das politische Risiko China nicht scheut, kann man auf diesen Preisniveaus langfristig nichts falsch machen. Baidu ist gemeinsam mit Alibaba ein China-Top-Pick.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

