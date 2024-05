Im ersten Quartal stieg der Umsatz in den US-Walmart-Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, um 3,8 Prozent und damit etwas stärker als von der Wall Street erwartet worden war. Vor allem der Internethandel war ein großer Treiber und kletterte in dem Zeitraum um 22 Prozent. Zudem trugen Haushalte mit höherem Einkommen maßgeblich zu den Gewinnen bei.

Walmart erwartet nun, dass der bereinigte Gewinn im laufenden Geschäftsjahr am oberen Ende oder leicht über der ursprünglichen Prognose von 2,23 bis 2,37 US-Dollar pro Aktie liegen wird. Das Umsatzwachstum soll zwischen 3 Prozent und 4 Prozent liegen. Analysten erwarten bereinigte Gewinne von 2,37 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatzanstieg von fast 4 Prozent für das gesamte Jahr.

Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel in New York um 5 Prozent. Das Unternehmen verzeichnete bisher in diesem Jahr einen Anstieg von 14 Prozent, verglichen mit einem Plus von 11 Prozent beim S&P 500 Index.

Walmart verzeichnet vor allem im Lebensmittelgeschäft ein starkes Wachstum, während der Bereich allgemeine Waren hinterherhinkt. Walmart setzt weiterhin auf den Ausbau seines E-Commerce-Geschäfts und hat in den letzten 12 Monaten etwa 4,4 Milliarden Einheiten für die Lieferung am selben Tag oder am nächsten Tag verschickt, erklärte Finanzvorstand John David Rainey im Interview mit Bloomberg. Zum Vergleich: Amazon teilte im vergangenen Monat mit, dass im Jahr 2023 mehr als 4 Milliarden Artikel an Prime-Mitglieder per Lieferung am selben oder nächsten Tag verschickt wurden.

Walmart investiert auch in Geschäftsbereiche jenseits des Einzelhandels, einschließlich Werbung, die schnelleres Wachstum und höhere Margen als das Kerngeschäft aufweisen, während es Bereiche wie Gesundheitskliniken verlässt, die sich als kostspielig erweisen. Neue Geschäftsbereiche, darunter das Mitgliedschaftsprogramm Walmart+, haben das operative Ergebnis des Unternehmens im letzten Quartal gesteigert.

Mit einer optimistischen Prognose und starken Quartalsergebnissen setzt Walmart seinen Erfolgskurs fort und zieht weiterhin preisbewusste Verbraucher an, die auf der Suche nach Essentials und Rabatten sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

