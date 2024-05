Siemens hat im Februar ein Aktienrückkaufprogramm (Volumen bis zu 6 Mrd. Euro) gestartet. Damit ist der Münchener Technologiekonzern das deutsche Schwergewicht bei Aktienrückkäufen in Bezug auf das finanzielle Marktvolumen. Bis Ende Januar 2029 kann Siemens bis zu 80 Millionen eigene Aktien über die Börse erwerben. Das sind 10% des Grundkapitals.

Das neue Rückkaufprogramm schließt nahtlos an das Ende Januar ausgelaufene Buyback-Programm an. In dem hatte Siemens 24,7 Mio. Aktien (3,09% des Grundkapitals) zu einem Durchschnittspreis von 120,41 Euro zurückgekauft. Auch das neue Rückkaufprogramm wird den Aktienkurs stützen.