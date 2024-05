Dartpfeile vs. Portfoliomanager

Börsenspiele haben einen hohen Unterhaltungswert und finden bereits in der Schulzeit Anwendung. Es geht darum, die besten Aktien auszuwählen und somit in einem vordefinierten Zeitraum den höchsten Ertrag zu generieren. Wer gewinnen will, muss ordentlich zocken, von daher ist es äußerst fragwürdig, ob junge Investoren wirklich unter dieser Prämisse an den Aktienmarkt herangeführt werden sollten.

Einige Kolumnisten des Wall Street Journals haben sich jedenfalls den Spaß gegönnt, ein Börsenspiel einzugehen. Sie haben ein Portfolio aus zwölf Aktien zusammengestellt, indem sie buchstäblich mit Dartpfeilen auf die an der Wand befestigen Notierungen der New Yorker Börse geworfen haben. Damit traten sie gegen ein Portfolio von Fondsmanagern an, die ihre „besten Ideen“ auf einer Anlagekonferenz vorgestellt hatten.

Jetzt liegen die Ergebnisse vor: Das „Dart-Portfolio“ konnte gewinnen! In einem unterhaltsamen Artikel freuen sich die Kolumnisten, dass die Profis gegen das Zufallsprinzip verloren haben und sehen den Kauf von gleichgewichteten Indexfonds als richtigen Weg an, da sie ein größeres Engagement in kleinen Ausreißern bieten als ein kapitalgewichteter Fonds.

Zufall ist nicht wiederholbar

Im Median erreichte die Aktienauswahl der Kolumnisten eine Rendite von 24,7 Prozent. Eine gute Wurfleistung, keine Frage – allerdings dem Zufall unterworfen und damit nicht wiederholbar. Zudem gilt es zu beachten, dass nicht einfach nur zwölf normale Aktien ausgewählt wurden. Die Spielregeln verlangten, dass zwei Short-Positionen eingegangen werden mussten, ebenfalls durch das Zufallsprinzip ausgewählt und somit ein weiterer unkalkulierbarer Volatilitätsfaktor.

Daraus lässt sich die eigentliche Lehre dieses Experiments ableiten: Wie ratsam ist es, ein Aktienportfolio „gegen Volatilität abzusichern“? Wir halten das nicht für sinnvoll, und zwar aus dem einfachen Grund, dass in einem Bullenmarkt die meisten Aktien steigen werden. Es ist also wahrscheinlich, dass Absicherungen gegen Sie arbeiten werden.

Wohldosierte Absicherungen

Absicherungen können in Bärenmärkten nützlich sein, in Abschwüngen auf breiter Front, die tief und lang anhaltend sind und für die es erkennbare fundamentale Ursachen gibt. Wenn Sie einen solchen Abschwung früh genug erkennen, so dass Sie Ihr Aktienengagement reduzieren, ohne gleichzeitig hohes Risiko einzugehen, einen kurzfristigen Aufschwung zu verpassen – dann können Absicherungen hilfreich sein.

Allgemein gilt es bei Aktieninvestitionen aber zu beachten, dass Absicherungen nur in sehr begrenztem Maße sinnvoll sind. Genauer gesagt nur dann, wenn Sie der Meinung sind, dass der Markt in absehbarer Zukunft mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit fallen als steigen wird. Wenn Ihr Ziel eher darin besteht, die erwartete kurzfristige Volatilität Ihres Portfolios zu verringern, weil Sie potenzielle Schwankungen nervös machen, sollten Sie bei Ihrer langfristigen Vermögensallokation besser auf eine Mischung aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren setzen als auf vorübergehende Absicherungen.

Fazit

Wer ein Börsenspiel gewinnt, hat richtig spekuliert. Auch mit Dartpfeilen lassen sich über das Zufallsprinzip hervorragende Portfoliorenditen erzielen. Wer Absicherungen übermäßig einsetzt, verliert die Tuchfühlung zu den langfristig überlegenen Renditechancen der Aktienmärkte. Der Weg zum langfristigen Aktienerfolg führt nur über ein strategisches Konzept, das wiederholbare Renditen ermöglicht. Dartpfeile mit diesem Anforderungsprofil müssen erst noch erfunden werden.

Den aktuellen Kapitalmarktausblick von Grüner Fisher Investments können Sie unter www.gruener-fisher.de kostenlos anfordern.