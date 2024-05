Im Rahmen des Deals erhält OpenAI Zugang zur Data-API von Reddit, die "Echtzeit-, strukturierte und einzigartige Inhalte von Reddit" bereitstellt, so eine Pressemitteilung. Im Gegenzug wird Reddit bestimmte KI-Funktionen für Benutzer und Moderatoren anbieten, die von OpenAI betrieben werden, das auch ein Werbepartner von Reddit wird.

Reddit-CEO Steve Huffman kommentierte: "Reddit ist eines der größten offenen Archive des Internets für authentische, relevante und stets aktuelle menschliche Gespräche über alles und jeden." Die Einbeziehung in ChatGPT unterstreiche ihren Glauben an ein vernetztes Internet und helfe den Menschen, mehr zu finden oder wonach sie suchen, sowie neuen Zielgruppen, Gemeinschaften auf Reddit zu entdecken.

Der Aktienkurs schnellte außerbörslich um 11,7 Prozent hoch auf 63,00 US-Dollar, nachdem die Titel im regulären Handel 5,5 Prozent schwächer geschlossen hatten. Reddit war erst Ende März an die Börse gekommen zu einem Ausgabepreis von 34,00 US-Dollar pro Aktie und am ersten Handelstag auf 53,00 US-Dollar hochgeschnellt. Aktuell befindet sich die Aktie wieder in der Nähe ihres Allzeithoch von 65,11 US-Dollar.

OpenAI-CEO Sam Altman, ein ehemaliges Vorstandsmitglied und bedeutender Aktionär von Reddit, wird von diesem Anstieg profitieren, da sein Anteil nach dem Anstieg auf etwa 750 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Für Reddit bedeutet die Partnerschaft eine weitere Aufwertung nach den Kursgewinnen zu Beginn der Woche im Zusammenhang mit einem breiteren Anstieg bei sogenannten Meme-Aktien wie GameStop. Reddit hatte im Februar bereits die Partnerschaft mit der Alphabet-Tochter Google ausgebaut. Die Partnerschaft mit OpenAI ist ein weiterer Meilenstein für Reddit, das sich aktiv bemüht, seine Reichweite und die Interaktivität seiner Plattform zu verbessern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion