In einer Reaktion darauf äußerte sich Brett Tejpaul, der Leiter von Coinbase Institutional, überraschenderweise sehr positiv: "Es ist erfreulich zu sehen, dass weitere stark regulierte Akteure die institutionelle Akzeptanz von Krypto beschleunigen. Dies wird dem gesamten Ökosystem zugutekommen. Wir freuen uns darauf, die CME mit erstklassigen Verwahrungs- und Prime-Diensten von Coinbase zu unterstützen." Anleger scheinen diesen Worten nicht allzu viel Bedeutung beizumessen. Die Aktie der Kryptobörse fiel fast um einen zweistelligen Prozentbereich in die Tiefe, während der Bitcoinpreis in den vergangenen 5 Tagen um 7 Prozent zulegte.

Experten spekulieren, dass Investoren möglicherweise durch die Aussicht auf neuen, harten Wettbewerb im US-Kryptohandel verunsichert wurden. Demnach plane die CME Group, ein Hauptkonkurrent von Coinbase , den Einstieg in den Bitcoin-Spothandel. Dies berichtet die Financial Times.

Die anhaltende Stärke der Kryptowährung zieht mehr Konkurrenz an. Sollte die CME in den Spothandel einsteigen, könnte dies eine ernste Bedrohung für Coinbase bedeuten, insbesondere da ein großer Teil des Umsatzes des Unternehmens von Privatanlegern stammt.

Zudem hat die Genehmigung von börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETFs) Anfang des Jahres das Interesse an Kryptowährungen seitens der Wall Street und anderer Finanzinstitutionen verstärkt, was sich in einem Anstieg des Handelsvolumens sowohl bei Privat- als auch bei institutionellen Kunden von Coinbase bemerkbar gemacht hat. Trotz des starken Abverkaufs ist die Krypto-Aktie seit Anfang des Jahres noch über 20 Prozent im Plus.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

