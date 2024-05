Trotz dynamischen Wirtschaftswachstums seit dem Ende des Kommunismus, ist Polen auf der Landkarte vieler Investoren immer noch nicht präsent. Seit 1990 ist die polnische Wirtschaft um durchschnittlich 5,5 Prozent gewachsen und die monatlichen Löhne um 13,7 Prozent. Da über 87 Prozent der Polen Immobilien besitzen, sind aufgrund des massiven Anstiegs der Preise für Wohnungen und Häuser in den letzten Jahren viele Menschen wohlhabend geworden.

Hervorragende Rahmenbedingungen

Die Voraussetzungen für weiteres Wachstum des polnischen Aktienmarkts waren aber noch nie so gut wie heute. Die Ersparnisse der polnischen Privathaushalte sind auf einem Rekordniveau (2,2 Billionen polnische Zloty Ende Q3/23), lediglich 16 Prozent davon sind in Aktien und Investmentfonds investiert. Gleichzeitig verwalten die polnischen Fondsmanager und Pensionskassen mittlerweile über 500 Milliarden PLN, die zum Großteil an der Warschauer Börse investiert werden.

Seit der Wahl im Oktober 2023, die eine Koalition aus europafreundlichen und liberalen Parteien an die Macht brachte, sieht man zudem ein wiedererstarktes Interesse seitens ausländischer Investoren. Heutzutage können ausländische (Privat-)Anleger viel einfacher polnische Aktien handeln als noch vor 5-10 Jahren. Zahlreiche, in Westeuropa und Nordamerika populäre Broker, haben direkten Handelszugang zur Börse Warschau. Zudem besitzen heute viele polnische Titel – interessanterweise auch Micro- und Nanocaps – ein Duallisting in Frankfurt.

Obwohl der breite polnische Aktienindex WIG historische Rekordstände markiert, ist er immer noch günstig bewertet (P/E = 11,6x). Dasselbe gilt für den Index der mittelgroßen Unternehmen mWIG40 (P/E = 14.2x) und den Smallcap-Index sWIG80 (P/E = 11,8x). Einzig der Bluechip-Index WIG20, der traditionell sehr viele Banken und Staatsunternehmen enthält, notiert immer noch auf dem Niveau von 2018.

-0,23 % -0,89 % +2,28 % +3,44 % +26,86 % +19,62 % +15,98 % +4,03 % -18,14 % ISIN:PL9999999987WKN:969729 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Europäische Union fördert

Nach unserer Einschätzung werden sich in den nächsten 1-2 Jahre vor allem der mWIG40 und sWIG80 stark entwickeln. Interessant erscheinen mir insbesondere Unternehmen aus dem Software-, Konsum- und Gesundheitssektor, die von dem Digitalisierungstrend, hoher Konsumnachfrage sowie dem wachsenden Bedarf nach effizienten Gesundheitsdienstleistungen profitieren. Als Beispiele seien hier Benefit Systems S.A. (größter osteuropäischer Anbieter von nicht-monetären Mitarbeiterbonuspaketen mit Vergünstigungen für bspw. Fitness, Gesundheit und Kultur), Rainbow Tours S.A. (drittgrößter polnischer Reiseveranstalter), Synektik S.A. (Produzent von Radiopharmazeutika und größter Distributor von da Vinci Operationsrobotern in Osteuropa) sowie Asseco Business Solutions S.A. (Anbieter von ERP-Software) genannt.

An der Warschauer Börse kann man auch einige Hochtechnologieunternehmen finden, die besonders stark von großzügigen EU-Fördermitteln profitieren. Dazu gehören bspw. XTPL S.A. (Anbieter von Nanoprinting-Technologie), Genomtec S.A. (Entwickler von effizienten und handlichen Diagnostikgeräten), VIGO Photonics S.A. (globaler Marktführer im Bereich von ungekühlten Infrarot-Photonen-Detektoren) und Noctiluca S.A. (Anbieter von OLED-Emittern, die in TVs, Smartphones und anderen mobilen Geräten der neuesten Generation verwendet werden). Diese Aktien sind allerdings nur für risikofreudige und langfristig orientierte Anleger geeignet.

Gastautor: Adrian Kowollik ist Managing Partner der auf Osteuropa spezialisierten Research- und Consultingfirma East Value Research GmbH (www.eastvalueresearch.com)

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Der WIG 20 Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 2.581PKT auf Warschau (17. Mai 2024, 17:59 Uhr) gehandelt.