Im gesamten Jahr 2023 hatte Bitpanda einen Umsatz von 148 Millionen Euro verzeichnt und hat diese Summe im ersten Quartal 2024 bereits zu zwei Dritteln erreicht. Dieses Wachstum ist teilweise der starken Rallye im Kryptomarkt zu verdanken, die den Bitcoin-Preis verdreifachte, bevor es zu einem Rückgang der Handelsvolumina kam – der erste seit sieben Monaten. Trotz dieses Rückgangs ist der Coinbase-Konkurrent positiv gestimmt und plant eine Expansion seiner Geschäftstätigkeiten.

"Wir können lange Bärenmärkte überstehen und in Bullenmärkten mit hohen Gewinnmargen deutlich skalieren," betont Eric Demuth, Gründer und CEO von Bitpanda in einer Mitteilung an Bloomberg. Diese Resilienz wird durch die robuste Unternehmensstruktur, effiziente Kostenkontrolle und die zunehmende Integration von Krypto-Assets in traditionelle Finanzdienstleistungen gestützt.

Zu den Bankpartnern gehören Firmen wie N26, Landesbank Baden-Württemberg und Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien. Diese Kooperationen ermöglichen es Bitpanda, Anlagelösungen breiter zu streuen und seine Marktpräsenz zu festigen. Mit einer Mitarbeiterzahl von 700 Personen und als einer der größten Krypto-Broker Europas setzt Bitpanda seinen Wachstumskurs unbeirrt fort.

Die internationale Expansion ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Bitpanda. Mit neuen Niederlassungen in Dubai und geplanten Expansionen in weitere globale Märkte stärkt das Unternehmen seine Position in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Die regulatorische Klarheit, in Europa, Dubai und Abu Dhabi ermögliche es Bitpanda, aggressiv zu expandieren, erklärte Lucas Konrad, stellvertretender CEO des Kryptobrokers. Demgegenüber sei die Situation in den USA für Banken immer noch unsicher.

