Experte – dieser „Cocktail“ treibt Gold an Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. FR: Herr Molnar, der Goldpreis könnte in der kommenden Woche einen neuen Rekord verbuchen. Wie sehen Sie die Entwicklung? Jürgen Molnar ( Robomarkets ) : Der Goldpreis hat in letzter …