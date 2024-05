Edelmetalle explodieren und damit auch die Produzenten!

Liebe Leserinnen und Leser,

Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) ist ein erfolgreiches und profitables Unternehmen, das Gold und Silber produziert. Das Unternehmen betreibt derzeit fünf produzierende Minen: die San Jose-Mine in Mexiko, die Caylloma-Mine in Peru, die Lindero-Mine in Argentinien, die Yaramoko-Mine in Burkina Faso und die Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste. Für das Jahr 2024 plant Fortuna Silver Mines eine Produktion von 457.000 bis 497.000 Unzen Goldäquivalent. Die erwarteten Gesamtkosten pro Unze Gold (AISC) liegen bei 1.485 bis 1.640 US-Dollar.

Starke Finanzkennzahlen und Investitionen in die Zukunft

Im Jahr 2022 produzierte Fortuna Silver Mines über 326.000 Unzen Gold, 5,9 Millionen Unzen Silber, 41 Millionen Pfund Blei und 55 Millionen Pfund Zink, was insgesamt 452.000 Unzen Goldäquivalent entspricht. Der Umsatz lag bei 842 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA bei 335 Millionen US-Dollar und der freie Cashflow bei 153 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn betrug fast 65 Millionen US-Dollar.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA von rund 400 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 100 Millionen US-Dollar.

Fortuna Silver Mines investiert stark in die Zukunft und das Wachstum des Unternehmens. Für 2024 ist ein Explorations-Budget von 3,8 Millionen US-Dollar für Brownfield-Projekte und 7,5 Millionen US-Dollar für Greenfield-Projekte geplant. Das nächste große Projekt, das in Produktion gehen soll, ist das Diamba Sud-Projekt in Senegal.

Hohes Explorationspotenzial und positive Aussichten

Die Explorationsergebnisse auf dem Diamba Sud-Projekt in Senegal sind sehr vielversprechend. Dort wurden bereits mehrere hochgradige Goldzonen identifiziert, wie zum Beispiel Kasa Soo mit einer Streichlänge von über 300 Metern und Granite-Hosted mit einer Streichlänge von 275 Metern. Auch die Ergebnisse aus den Westlichen Zielgebieten sind sehr positiv, mit Höhepunkten wie 7,2 Metern mit 7,4 Gramm Gold pro Tonne.

Insgesamt sieht das Unternehmen ein großes regionales Explorationspotenzial auf dem Diamba Sud-Projekt, das durch jüngste Entdeckungen wie Bari Gold und AF Gold in der Umgebung unterstrichen wird.

Angesichts der starken Finanzkennzahlen, der robusten Produktionsprognosen, der vielversprechenden Explorationsergebnisse und des erfahrenen Managementteams sind wir der Meinung, dass Fortuna Silver Mines derzeit unterbewertet ist. Wir sehen kurzfristige Kursziele von 8 kanadischen Dollar und mittelfristig von 9,50 kanadischen Dollar pro Aktie.

Fazit: Ein attraktives Investment in den Edelmetallsektor

Zusammenfassend bietet Fortuna Silver Mines Investoren ein attraktives Engagement im Edelmetallsektor. Das Unternehmen ist profitabel, wächst organisch und verfügt über vielversprechende Explorationsprojekte. Mit der erwarteten Steigerung der Gold- und Silberproduktion in den kommenden Jahren und den positiven Aussichten für die Edelmetallpreise sehen wir weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie. Damit sollte der Aktienkurs auch weiterhin von der Entwicklung profitieren!

