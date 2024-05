Entwicklung der Indizes

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen eine überwiegend positive Tendenz. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Anstieg von 0,22% und steht aktuell bei 18.760,78 Punkten. Der MDAX konnte ebenfalls leicht zulegen und steht mit einem Plus von 0,07% bei 27.475,87 Punkten. Der SDAX zeigte sich mit einem Zuwachs von 0,21% auf 15.182,47 Punkte ebenfalls im grünen Bereich. Besonders stark präsentierte sich der TecDAX, der mit einem Plus von 0,66% auf 3.452,54 Punkte kletterte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigten positive Bewegungen. Der Dow Jones stieg um 0,07% und erreichte 40.019,61 Punkte. Der S&P 500 konnte mit einem Plus von 0,27% auf 5.318,63 Punkte ebenfalls zulegen. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen eine überwiegend positive Stimmung, wobei der TecDAX mit einem deutlichen Anstieg von 0,66% besonders hervorsticht.

Top- und Flopwerte im DAX

Die Topwerte im DAX waren Rheinmetall mit einem Anstieg von 3.28%, gefolgt von Covestro mit 2.17% und MTU Aero Engines mit 1.84%. Auf der anderen Seite verzeichneten Mercedes-Benz Group einen Rückgang von -1.13%, gefolgt von Porsche AG mit -1.82% und Siemens Energy mit -2.64%.