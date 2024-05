Die Berichtssaison ist so gut wie vorüber und geldpolitische Impulse haben den DAX erst am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch getrieben. Wegen des nur spärlich gesäten Wirtschaftskalenders ist es nicht verwunderlich, dass die Kurse gerade an Schwung verlieren. Jetzt geht es darum, die erzielten Gewinne zu behaupten. Das Tief bei 18.750 Punkten, das der DAX in der vergangenen Woche zweimal angelaufen hat, sollte weiter verteidigt werden, um eine Verlängerung und Ausweitung der Konsolidierung bis auf 18.600 Punkte zu verhindern.

An der Wall Street fällt vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalszahlen von Nvidia eine Outperformance von Technologie- und Chipaktien ins Auge. Der Nasdaq 100 Index steigt auf einen neuen Rekord. Die Investoren haben nach einem schwächeren Inflationsbericht ihre Spekulationen auf Zinssenkungen wieder intensiviert, während gleichzeitig mehrere Vertreter der Federal Reserve vor übereiligen Schlüssen hinsichtlich der Geschwindigkeit der geldpolitischen Wende nach unten warnen. Sie hoffen nun am Mittwochabend darauf, dass Nvidia sein explosives Wachstum halten und gleichzeitig auch seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verteidigen kann.