Die Trump Media and Technology Group , Betreiber des sozialen Netzwerks Truth Social von Ex-Präsident Donald Trump, hat im vergangenen Quartal einen Umsatz von weniger als einer Million US-Dollar erwirtschaftet. Gleichzeitig fiel ein Nettoverlust von 327,6 Millionen US-Dollar an, wie aus dem ersten Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen hervorgeht.

Das Unternehmen meldete für die drei Monate bis Ende März Einnahmen in Höhe von 770.500 US-Dollar, was hauptsächlich auf die Anfangsphase der Werbeinitiativen zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahr, als der Umsatz noch bei 1,1 Millionen US-Dollar lag, ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Die Aktie von Trump Media, die unter dem Tickersymbol "DJT" gehandelt wird, wurde im März an der Nasdaq eingeführt und erreichte kurzzeitig fast 80 US-Dollar. Am Montag sackte sie an der Wall Street um fünf Prozent ab auf 48,38 US-Dollar.

Trump Media betonte, dass es sich in einer frühen Entwicklungsphase befinde und sich auf langfristige Produktentwicklung statt auf Quartalsergebnisse konzentriere. Trotz des erheblichen Verlustes verfügte das Unternehmen Ende März über 273,7 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, was nach eigenen Angaben ausreichen sollte, um den Betrieb für die absehbare Zukunft zu finanzieren.

Die Verluste von Trump Media im letzten Quartal beinhalten Anpassungen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen und erheblichen Veränderungen im Marktwert von derivativen Verbindlichkeiten sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Abschluss der Fusion mit SPAC. Die erheblichen Kosten dieser Transaktion und die strategische Neuausrichtung auf langfristige Produktentwicklung markieren einen Wendepunkt in der Finanzstrategie des Unternehmens.

Massiver Betrug

In diesem Zusammenhang wurde auch bekannt, dass Trump Media im Mai seinen Wirtschaftsprüfer BF Borgers entlassen hatte, nachdem dieser von den Bundesaufsichtsbehörden des "massiven Betrugs" beschuldigt worden war. Diese Entlassung führte zu einer Verzögerung bei der Einreichung des Quartalsberichts.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

