Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 14-2024

Aktie der Woche

Sibanye-Stillwater gibt massive Produktionssteigerungen bekannt und meldet Aktienkäufe durch JP Morgan

Sibanye-Stillwater legte vor kurzem einen aktuellen Geschäftsbericht für das am 31. März 2024 endende Quartal vor. Demnach verzeichnete das Unternehmen eine Verbesserung des bereinigten EBITDA aus dem US-PGM-Geschäft trotz des niedrigeren 2E-Korbpreises aufgrund einer 22%igen Steigerung der 2E-Produktion und einer 28%igen Senkung der AISC sowie eine 3%ige Steigerung der 4E-PGM-Produktion in den SA-PGM-Betrieben aufgrund des Erwerbs von zusätzlichen 50% an Kroondal. Die Nickelproduktion in Sandouville stieg um 42% und die Nickeläquivalentkosten sanken um 36%. Das Keliber-Lithium-Projekt liegt im Budget und kommt planmäßig voran. Die Reldan-Übernahme wurde erfolgreich abgeschlossen und die Integration ist im Gange.

Weiterhin hat Sibanye-Stillwater eine formelle Mitteilung erhalten, dass JP Morgan Chase & Co, eine Beteiligung erworben hat, die insgesamt 6,32% der insgesamt ausgegebenen Aktien von Sibanye-Stillwater ausmacht.

News: Operating Update für das Quartal zum 31. März 2024

News: Mitteilung über den Erwerb eines wirtschaftlichen Interesses an Wertpapieren durch die JP Morgan Chase & Co.

Kaufempfehlung

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Endeavour Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,25 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit erneuter Kaufempfehlung für Endeavour Silver und Kursziel 6,25 USD

Weiterhin veröffentlichte H.C. Wainwright & Co. einen Research-Report zu Gold Royalty. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,75 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit erneuter Kaufempfehlung für GoldRoyalty und Kursziel 5.75 USD

Das Analystenhaus ROTH Research veröffentlichte einen Research-Report zu MAG Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,50 US$ aus.

Research-Report: ROTH Research gibt Kaufempfehlung für MAG Silver und Kursziel 14,50 USD

Das Analystenhaus Fundamental Research veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Millennial Potash. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,52 CA$ aus.

Research-Report: Fundamental Research mit Kaufempfehlung für Millennial Potash und Kursziel 1,52 CAD

Unternehmensnews

Aurania Resources schließt erst Finanzierungsphase ab

Aurania Resources gab jüngst bekannt, dass es die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 20.000.000 Einheiten mit einem Gesamterlös von bis zu 4.000.000 CA$ brutto abgeschlossen hat, wobei das Unternehmen das Recht hat, den Umfang der Erstplatzierung um bis zu 25 % zu erhöhen. Im Rahmen der ersten Tranche wurden insgesamt 10.874.360 Einheiten zu einem Preis von 0,20 CA$ pro Einheit verkauft, was einen Bruttoerlös von insgesamt 2.174.872,00 CA$ ergab.

News: Aurania gibt den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung und den Abschluss des Schuldenvergleichs bekannt

Calibre Mining meldet Quartalsergebnisse und große Fortschritte bei der Goldmine Valentine

Calibre Mining gab unlängst die Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis 31. März 2024 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete Goldverkäufe von 61.778 Unzen mit Einnahmen in Höhe von 129,2 Millionen US$ bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 2.092 US$ je Unze. Die konsolidierten All-In Sustaining Costs beliefen sich auf 1.555 US$ je Unze. Das Unternehmen erwirtschaftete 45,8 Millionen Dollar Cashflow aus der Geschäftstätigkeit.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen ein Update zu den Bau- und Kapitalkosten der Goldmine Valentine, unter anderem, dass der Bau der vollständig finanzierten Goldmine Valentine zu 64 % abgeschlossen ist und die Detailplanung von 60 % auf 98 % gesteigert wurde, wobei letztere die Grundlage für die zuvor bekannt gegebenen Kapitalschätzungen von Marathon Gold bildeten.

News: Calibre macht weiterhin grosse Fortschritte bei der vollständig finanzierten Goldmine Valentine

Canada Nickel vermeldet metallurgischen Erfolg für weiteres Großprojekt

Canada Nickel meldete jüngst robuste Ergebnisse hinsichtlich der Gewinnung und der Qualität des Konzentrats aus der ersten Reihe von metallurgischen Tests an Proben des Grundstücks Mann Northwest. Die Ergebnisse wurden unter Verwendung des Standardflussdiagramms erzielt, das für das Nickelsulfidprojekt Crawford entwickelt wurde. Bei den ersten Tests bei Mann Northwest, bei denen eine Gesamtnickelausbeute von 58 % und 59 % erzielt wurde und die erwarteten Nickel- und Eisenkonzentratgehalte erreicht wurden, zeigen das Potenzial, die Erschließungsarbeiten bei Crawford auf das gesamte Zielportfolio im Nickeldistrikt Timmins auszuweiten.

News: Canada Nickel erzielt ersten metallurgischen Erfolg auf dem Grundstück Mann Northwest

Collective Mining nimmt 7,8 Millionen CA$ ein und will an die NYSE

Collective Mining teilte vor wenigen Tagen mit, dass alle ausstehenden Warrants mit Verfallsdatum 25. April 2024 und einem Ausübungspreis von 3,25 CA$ aus der Finanzierung vom Oktober 2022 für einen Bruttoerlös von insgesamt 7,8 Millionen CA$ ausgeübt wurden. Weiterhin gab Collective Mining bekannt, dass das Unternehmen eine Notierung seiner Stammaktien an der NYSE American Stock Exchange plant, um dem Wunsch vieler US-amerikanischer Privatanleger und institutioneller Investoren nach einer Investition in Collective zu entsprechen. Vorbehaltlich der Prüfung und Genehmigung des Antrags auf Börsennotierung und der Erfüllung aller geltenden Börsennotierungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen geht das Unternehmen davon aus, dass seine Stammaktien im 3. Quartal 2024 an der NYSE American gehandelt werden.

Das Unternehmen liegt mit seinem für 2024 geplanten 40.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramm im Zeitplan und hat vor kurzem ein fünftes Bohrgerät auf das Projekt Guayabales gebracht.

News: Collective Mining gibt Pläne für eine Notierung an der NYSE American Stock Exchange im 3. Quartal 2024 bekannt

Cosa Resources kündigt wegweisende Explorationspläne an

Cosa Resources konnte kürzlich seine Sommer-Explorationspläne für sein Portfolio an Uranprojekten im Athabasca-Becken bekanntgeben. Diamantbohrungen bei Ursa sollen an die positiven Ergebnisse der Winterbohrungen anknüpfen und ein zweites Zielgebiet mit hoher Priorität untersuchen. ANT-Untersuchungen (Ambient Noise Tomography) sollen zur Priorisierung von Zonen bei Ursa und Ergebnisse von Folgeuntersuchungen aus der Luft bei Orion führen und elektromagnetische- und Gravitationsmessungen aus der Luft bei Aurora und Orbit werden durchgeführt, um diese oberflächennahen, aussichtsreichen Projekte bis 2025 zur Bohrreife zu bringen.

News: Cosa Resources kündigt für den Sommer Explorationspläne für Uranprojekte im Athabasca-Becken an

Endeavour Silver steuert auf hohe Jahresförderung zu

Endeavour Silver konnte vor wenigen Tagen berichten, dass man mit einer konsolidierten Produktion und Betriebskosten, die den Erwartungen entsprachen, einen soliden Start in das Jahr hingelegt hat. Demnach nähert sich die Produktion dem oberen Ende der Prognosespanne: 1.460.006 Unzen Silber und 10.133 Unzen Gold, also 2,3 Millionen Unzen Silberäquivalent. Das erste Quartal wartete mit einem starken Umsatz durch höhere realisierte Preise auf: 63,7 Millionen US$ aus dem Verkauf von 1.756.094 Unzen Silber und 10.880 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 23,47 US$ pro Unze Silber und 2.114 US$ pro Unze Gold. Guanacevi liefert nach wie vor eine gute Leistung und generiert einen operativen Cashflow, der in das Unternehmen reinvestiert wird. Die höheren Edelmetallpreise werden den Cashflow weiter steigern, während die Weiterentwicklung von Terronera bis zur Inbetriebnahme Ende 2024 vorangetrieben wird.

News: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2024 bekannt und hält heute eine Telefonkonferenz um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT) ab

Fortuna Silver vermeldet gute Finanzzahlen

Fortuna Silver gab kürzlich seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt. Demnach erzielte das Unternehmen einen zurechenbaren Nettogewinn von 26,3 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem zurechenbaren Nettoverlust von 92,3 Millionen US-Dollar oder 0,30 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal 2023. Das Unternehmen zahlte 40,0 Millionen Dollar seiner revolvierenden Kreditfazilität zurück. Am Ende des Quartals betrug die gesamte Nettoverschuldung 83,0 Millionen Dollar.

News: Fortuna meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024

Fury Gold Mines meldet drastische Ressourcensteigerung auf Eau Claire

Fury Gold Mines konnte vor kurzer Zeit eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die hochgradige Lagerstätte Eau Claire sowie eine erste Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Percival im Territorium Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekanntgeben. Das Projekt Eau Claire enthält nun eine kombinierte Mineralressource von 1,16 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 5,64 g/t Au in der gemessenen und angezeigten Kategorie sowie zusätzliche 723.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 4,13 g/t Au in der abgeleiteten Kategorie. Dies entspricht einer Hinzufügung von 307.000 Unzen Au in der gemessenen und angezeigten Kategorie (eine Steigerung von 36,0%) und von 223.000 Unzen Au in der abgeleiteten Kategorie (eine Steigerung von 44,6%).

News: Fury aktualisiert die Mineralressourcen bei Eau Claire und erhöht die gemessenen und angezeigten Goldunzen um 36 % und die abgeleiteten Goldunzen um 45 %.

Gold Royalty erwirtschaftet zum ersten Mal einen positiven operativen Cashflow

Gold Royalty gab vor wenigen Tagen die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete einen Rekord-Quartalsumsatz von 2,9 Millionen US$ und Rekord-Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen von 4,2 Millionen US$, was einer Steigerung von 112 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Der Rekordquartalsumsatz wurde durch das erste vollständige Quartal mit Einnahmen aus den vor kurzem erworbenen Beteiligungen am Projekt Borborema, Lizenzzahlungen im Rahmen der vor kurzem erworbenen Cozamin-Lizenzgebührenbeteiligung sowie durch höhere Einnahmen aus Canadian Malartic und Erlöse aus Landabkommen erzielt. Das Unternehmen erzielte damit in seinem ersten Quartal einen positiven Cashflow aus dem Betrieb in Höhe von 0,3 Millionen US$, wobei zusätzliche 1,1 Millionen US$ an Erlösen aus Grundstücksverträgen, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben wurden, nicht enthalten sind. Die Kostenmanagementinitiativen führten zu einem anhaltenden Rückgang der Cash-Betriebsausgaben. Die Cash-Betriebsausgaben sanken um 10 % auf 2,3 Millionen US$ gegenüber 2,5 Millionen US$ im selben Zeitraum 2023. Kontinuierliche Fortschritte wurden bei wichtigen Anlagen in der Erschließungsphase verzeichnet, einschließlich des ersten Goldabflusses in der Goldmine Côté, des unterirdischen Schachts und der Erschließung der Rampe in der Mine Odyssey, die dem Zeitplan voraus sind, und der Bau des Projekts Borborema, der für die Produktion Anfang 2025 geplant ist.

News: Gold Royalty berichtet über die Ergebnisse des ersten Quartals 2024; Rekordumsatz sorgt für positiven operativen Cashflow

Green Bridge Metals erwirbt potenziell hochkarätiges Kupfer-Nickel-Projekt

Green Bridge Metals gab vor kurzer Zeit bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Encampment Minerals Inc. in Bezug auf eine Option zum Erwerb einer 80 %-Beteiligung am 8.460 Hektar großen South Contact Zone-Projekt, das auf eine Kupfer-, Nickel- und Platingruppenelement- Mineralisierung abzielt, geschlossen hat. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

News: Green Bridge Metals schließt endgültige Optionsvereinbarung auf erstklassiges Kupfer-Nickel-Explorationsportfolio im Duluth-Komplex in Minnesota ab

Karora Resources mit Rekordumsatz im ersten Quartal

Karora Resources gab kürzlich die Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt. Die für das erste Quartal 2024 gemeldete Produktion von 36.147 Unzen Gold ging um 9 % gegenüber 39.827 Unzen im ersten Quartal 2023 und um 10 % gegenüber der Produktion von 40.295 Unzen im vierten Quartal 2023 zurück. Die Produktion wurde durch nasses Wetter an allen drei Betriebsstandorten während des Quartals und eine regionale Unterbrechung der Stromversorgung des staatlichen Netzes beeinträchtigt, die sich auf die Mühle Lakewood und die Mine Beta Hunt auswirkte und die produzierten Goldunzen beeinträchtigte. Die Goldverkäufe für Q1 2024 waren mit 40.343 Unzen stark, ein Anstieg von 12 % im Vergleich zu Q1 2023 und 8 % höher als im vorherigen Quartal. Der Umsatz im ersten Quartal 2024 belief sich auf 115,5 Millionen Dollar, was einen neuen Quartalsrekord für das Unternehmen darstellt und um 19 % höher ist als im ersten Quartal 2023 und um 14 % höher als im vorherigen Quartal. Der Anstieg im Vergleich zu den beiden Vorquartalen spiegelt den höheren realisierten Goldpreis und das höhere Verkaufsvolumen wider.

News: Karora meldet Rekordumsatz und starken Cashflow für Q1 2024

MAG Silver meldet gute Quartalszahlen und beabsichtigt eigene Aktien zurückzukaufen

MAG Silver gab unlängst die ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bekannt. Demnach meldete die Gesellschaft für die drei Monate bis zum 31. März 2024 einen Nettogewinn von 14,895 Millionen US$ (0,14 US$ pro Aktie). Im ersten Quartal 2024 wurden bei Juanicipio insgesamt 325.683 Tonnen Erz mit einem Silbergehalt von 476 Gramm pro Tonne verarbeitet. Juanicipio erreichte im ersten Quartal 2024 eine Silberproduktion und eine äquivalente Silberproduktion von 4,5 bzw. 6,4 Millionen Unzen.

Weiterhin meldete das Unternehmen, dass die Toronto Stock Exchange die Absichtserklärung des Unternehmens, ein normales Emittentenangebot abzugeben, akzeptiert hat. Im Rahmen des NCIB kann das Unternehmen insgesamt bis zu 8.643.374 Stammaktien am Kapital des Unternehmens zum Zwecke der Annullierung erwerben, was etwa 10 % des öffentlichen Streubesitzes der Stammaktien am 8. Mai 2024 entspricht.

News: MAG Silver meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal

News: MAG Silver gibt die Absicht bekannt, ein normales Emittentenangebot für Stammaktien abzugeben

Mawson Gold berichtet über Ausübung und Wert von Beteiligungsrechten

Mawson Gold gab jüngst bekannt, dass das Unternehmen seine Beteiligungsrechte an der zuvor angekündigten Rechteemission von Southern Cross Gold Ltd. mit dem Ziel ausgeübt hat, die Beteiligung des Unternehmens an SXG in Höhe von 50,6 % zu erhalten. Vor der Bezugsrechtsemission hielt Mawson 93.750.000 SXG-Aktien, die im Zusammenhang mit dem Börsengang von SXG im Mai 2022 gemäß den Regeln der Australian Securities Exchange in ein zweijähriges Treuhandkonto eingebracht wurden. Die 2-jährige ASX-Hinterlegung lief am 16. Mai 2024 aus. Im Rahmen der Bezugsrechtsemission erwarb Mawson 2.840.910 SXG-Aktien zu einem Preis von 1,82 AU$ pro SXG-Aktie für eine Gesamtsumme von 5.170.456,20 AU$. Zum heutigen Datum hält Mawson 96.590.910 SXG-Aktien oder 50,6 % von SXG auf nicht verwässerter Basis, basierend auf 191.032.644 ausgegebenen Aktien von SXG zum 9. Mai 2024. Der Marktwert der Beteiligung von Mawson an SXG beträgt 286.875.003 AU$ (Stand: 13. Mai 2024). Mawson prüft derzeit alle Möglichkeiten, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren und ihnen einen direkten Zugang zu den SXG-Aktien zu ermöglichen.

News: Mawson gibt Update über die Ausübung der Beteiligungsrechte an der SXG-Rechtsemission bekannt

OceanaGold nimmt mittels IPO 106 Millionen US$ ein

OceanaGold gab jüngst bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, OceanaGold Philippines, Inc., den Börsengang von 20 % der ausstehenden Stammaktien von OGPI an der philippinischen Börse abgeschlossen hat. Die Aktien werden unter dem Tickersymbol 'OGP' gehandelt, und der Handel begann am 13. Mai 2024. OGPI hält den Anteil des Unternehmens an der Didipio-Mine und war gemäß den Bedingungen des erneuerten Abkommens über finanzielle und technische Unterstützung verpflichtet, seine Stammaktien an der PSE zu notieren. Bei dem Angebot handelte es sich um ein Sekundärangebot von Stammaktien, und der Erlös ging an eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OceanaGold. Der endgültige Angebotspreis betrug 13,33 ₱ pro Aktie für 456.000.000 Stammaktien von OGPI und es wurden Bruttoerlöse von insgesamt 6,08 ₱ (etwa 106 Mio. US$) erzielt. Der verfügbare Erlös aus dem Angebot, nach Abzug von Gebühren und Steuern, wird für die Rückzahlung der Schulden von OceanaGold verwendet. Zum 31. März 2023 hatte das Unternehmen Schulden in Höhe von 160 Millionen $.

News: OceanaGold schließt IPO ab und nimmt 106 Mio. US$ für den Verkauf einer 20%igen Beteiligung an OGPI ein

Osisko Development berichtet über das 1. Quartal 2024

Osisko Development verkaufte im ersten Quartal 619 Unzen Gold aus dem operativen Geschäft, wovon 585 Unzen Gold aus der Testmine Trixie und der Rest aus dem Goldprojekt Cariboo durch die Verarbeitung von Lagerbeständen in einer Verarbeitungsanlage eines Dritten verkauft wurden. Dies bedeutete einen Umsatz von 1,8 Mio. US-Dollar Umsatz und von 2,0 Mio. US-Dollar Umsatzkosten aus dem operativen Geschäft.

News: Osisko Development berichtet über die Ergebnisse des Ersten Quartals 2024

Osisko Gold Royalties vermeldet Quartalsergebnisse und erhöht Dividende

Osisko Gold Royalties gab vor wenigen Tagen seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt. Demnach wurden 22.259 Goldäquivalentunzen erwirtschaftet, die Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams beliefen sich auf 60,8 Millionen US$. Die Umsatzkosten beliefen sich auf 1,8 Millionen US-Dollar, was zu einer vierteljährlichen Cash-Marge von 97% führte. Der Nettogewinn betrug 15,1 Millionen US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar pro unverwässerter Aktie.

Weiterhin verkündete Osisko Gold, dass das Board of Directors eine Dividende von 0,065 CA$ pro Stammaktie für das zweite Quartal 2024 genehmigt hat, was einer Steigerung von etwa acht Prozent gegenüber der vorherigen Quartalsdividende von 0,06 CA$ pro Stammaktie entspricht. Dies ist die 39. Quartalsdividende von Osisko in Folge, die am 15. Juli 2024 an die zum Geschäftsschluss am 28. Juni 2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

News: Osisko Gold Royalties meldet Ergebnisse für das 1. Quartal 2024

News: Osisko erhöht die Dividende für das zweite Quartal 2024 um 8 %

Victoria Gold berichtet über Jahreshauptversammlung und Neuzugang

Victoria Gold hielt am 10. Mai 2024 seine Jahreshauptversammlung in Vancouver, British Columbia, ab. Die Aktionäre stimmten für alle vom Board of Directors und der Geschäftsführung vorgeschlagenen Punkte, einschließlich der Aufnahme von Susan Flasha in das Board of Directors. Flasha ist eine Geologin, die sich in ihrer 20-jährigen Karriere auf die Exploration von Edel- und Basismetallen in Kanada konzentriert hat. Sie kam 2021 als Unternehmensentwicklung und leitende Geologin zum Team von Brixton Metals und verbrachte die vorangegangenen 10 Jahre als leitende Projektgeologin für die Mine Brucejack und das regionale Explorationsprogramm Bowser, das von Pretium Resources betrieben wird.

News: Neuer Direktor & Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Victoria Gold verkündet solide Quartalszahlen

Weiterhin gab Victoria Gold eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse des ersten Quartals 2024 bekannt. Demnach verzeichnete das Unternehmen eine Minenproduktion von 1,9 Millionen Tonnen Erz sowie eine Goldproduktion von 29.580 Unzen. Im Quartal wurden 30.491 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Realisierungspreis von 2.019 US$ pro Unze verkauft. Die verbuchten Einnahmen beliefen sich auf 83,0 Millionen Dollar.

News: Victoria Gold: Ergebnisse des ersten Quartals 2024

Vizsla Silver stößt auf weitere hochmineralisierte Abschnitte

Vizsla Silver gab jüngst die Ergebnisse aus sechs neuen Bohrungen bekannt, die den Erzgang La Luisa anvisierten, der sich ca. 700 Meter westlich des Ressourcengebiets Napoleon Area befindet. Bohrloch NP-24-430 lieferte 788 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 1,30 Meter wahre Mächtigkeit, NP-24-433 lieferte 1.038 g/t AgÄq über 0,75 mTW und 338 g/t AgÄq über 2,00 mTW und NP-24-438 lieferte 7.307 g/t AgÄq über 0,48 mTW.

News: Vizsla Silver meldet weitere hochgradige Abschnitte und verfeinerte Interpretationen für La Luisa

