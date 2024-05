Für das erste Quartal berichtete Lowe's einen Gewinn pro Aktie von 3,06 US-Dollar gegenüber den in einer LSEG-Umfrage unter Analysten erwarteten 2,94 US-Dollar. Der Umsatz fiel mit 21,36 Milliarden US-Dollar ebenfalls höher aus als die prognostizierten 21,12 Milliarden US-Dollar. Es war der fünfte Quartalsrückgang in Folge. Die flächenbereinigten Umsätze sanken um 4,1 Prozent, während Analysten mit einem Rückgang von 5,65 Prozent gerechnet hatten.

Die Aktien von Lowe’s, die vor der Bekanntgabe bei 229,17 US-Dollar geschlossen hatten, stiegen um etwa zwei Prozent im vorbörslichen Handel. Im regulären Handel haben die Titel in diesem Jahr 4,8 Prozent gewonnen, während es für Home Depot gleichzeitig 2,1 Prozent abwärts ging.

Lowe’s-CEO Marvin Ellison betonte die positiven Aspekte, darunter Gewinne bei Geschäftskunden und Wachstum im Online-Handel, welche die Rückgänge im DIY-Bereich teilweise kompensierten. „Dieses Quartal haben wir unser neues DIY-Treueprogramm landesweit eingeführt, die Optionen für die Lieferung am selben Tag erweitert und Marktanteile in Schlüsselkategorien gewonnen“, sagte Ellison.

Die Firma hält an ihrer Jahresprognose fest, mit einem erwarteten Gesamtumsatz von 84 bis 85 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von etwa 12 bis 12,30 US-Dollar. Diese Prognose spiegelt einen leichten Rückgang gegenüber den 86,38 Milliarden US-Dollar im Fiskaljahr 2023 wider.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Der große Dividenden-Überblick!

Dennis Riedl verrät, wer wann oder wie viel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus? Was machen die US-Werte? Welche Unternehmen kommen sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie in seinem kostenlosen Dividenden-Report