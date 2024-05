ASML, mit Sitz in Veldhoven, Niederlande, ist der einzige Hersteller dieser Maschinen, die pro Stück mehr als 200 Millionen Euro kosten. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es die Möglichkeit hat, diese Maschinen aus der Ferne abzuschalten, was als "Kill-Switch" fungieren würde. Dieses System wird als präventive Maßnahme gegen die Übernahme durch feindliche Akteure angesehen, insbesondere im Kontext der Spannungen zwischen China und Taiwan.

Die Niederlande haben aufgrund von Bedenken der USA den Verkauf von EUV-Maschinen an China verboten. Darüber hinaus hat die US-Regierung ASML davon überzeugt, die Ausfuhr der nächstfortschrittlichen Chipmaschinen noch in diesem Jahr zu stoppen, um zu verhindern, dass China im globalen Chip-Wettstreit einen Vorteil erlangt.

Trotz der Exportkontrollen und der potenziellen Sicherheitsrisiken hat die Technologie von ASML dazu beigetragen, das Unternehmen zum wertvollsten Technologiekonzern Europas zu machen, mit einer Marktkapitalisierung, die die von Intel übersteigt.

Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung dieser EUV-Maschinen bedeutet, dass sie ohne Ersatzteile von ASML schnell außer Betrieb geraten würden. Dies stellt eine fortlaufende Herausforderung dar, da die Maschinen in Reinräumen untergebracht sind, die eine kontaminationsfreie Umgebung erfordern.

"Niemand kann TSMC mit Gewalt kontrollieren"

Der Vorsitzende von TSMC, Mark Liu, betonte in einem Interview mit CNN, dass im Falle einer militärischen Invasion Taiwans, die hochmodernen Fertigungsanlagen von TSMC stillgelegt würden. "Niemand kann TSMC mit Gewalt kontrollieren", sagte Liu. "Bei einer militärischen Invasion würde die TSMC-Fabrik sofort lahmgelegt werden."

Diese Entwicklungen unterstreichen die strategische Bedeutung der Halbleiterfertigung in der globalen Wirtschaft und die potenziellen Risiken, die mit geopolitischen Konflikten verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Der große Dividenden-Überblick!

Dennis Riedl verrät, wer wann oder wie viel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus? Was machen die US-Werte? Welche Unternehmen kommen sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie in seinem kostenlosen Dividenden-Report