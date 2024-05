Robinhood Markets , bekannt für seine innovationsfreudige Herangehensweise an das Brokeragegeschäft, verstärkt seine Bemühungen, Kunden anzuziehen und langfristig zu binden. CEO Vlad Tenev betonte kürzlich, dass Robinhood im letzten Quartal einen Nettozufluss verzeichnet hat, da Kunden ihre Gelder von großen Brokerhäusern zu Robinhood transferierten. Um diese Kunden dauerhaft zu halten, hat das Unternehmen nun seine neuen, gestaffelten Margin-Zinsen vorgestellt, die laut Robinhood zu den niedrigsten am Markt gehören.

Margin-Handel, also das Investieren mit geliehenem Geld, ermöglicht es Anlegern, ihre Gewinne zu steigern, birgt jedoch auch erhebliche Risiken. Ein Kursverlust kann dazu führen, dass Anleger mehr verlieren, als sie ursprünglich investiert haben. Die neuen, attraktiveren Zinssätze könnten daher besonders für erfahrene Investoren interessant sein, die gezielt Margin-Handel betreiben.

Der Aktienkurs von Robinhood hat in diesem Jahr bereits etwa zwei Drittel zugelegt. Die Aktie ist auch der größte Gewinner im Portfolio von Cathie Woods Flaggschifffonds ARK Innovation.

Robinhood hat auch eine signifikante Steigerung des verwalteten Vermögens im Jahr 2024 erlebt. Zwischen Januar und April wurden über 4 Milliarden US-Dollar an Rentenvermögen von anderen Brokerhäusern zu Robinhood transferiert, wobei die durchschnittliche Überweisung über 90.000 Dollar lag. Diese Transfers wurden durch Anreize wie eine dreiprozentige Rentenübereinstimmung und eine einprozentige Einzahlungsprämie unterstützt, die zu Beginn des Jahres aktiv waren.

Um die neuen Kunden, die sich für das kostenpflichtige Abonnement "Robinhood Gold" entschieden haben, weiterhin an sich zu binden, führt Robinhood kontinuierlich neue Funktionen ein. Dazu gehören eine Robinhood Gold-Kreditkarte und höhere Zinsen für nicht investiertes Bargeld, was den Kunden zusätzlichen Wert bieten soll. Diese Strategie ist Teil des breiteren Bestrebens von Robinhood, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und die Loyalität seiner Kunden zu stärken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion