Zachert bekräftigte das Ziel des Unternehmens, auch künftig eine "steigende, mindestens aber stabile Dividende" zu gewährleisten. Trotz der schweren Zeiten im Jahr 2023, welches Zachert als eines der schwierigsten in der Geschichte des Unternehmens beschrieb, betont er die Ambition, die Aktionäre weiterhin am Erfolg von Lanxess teilhaben zu lassen.

Die Aktie von Lanxess büßte im Vormittagshandel 1,6 Prozent einauf 25,05 Euro, nachdem sie gestern bereits 2,1 Prozent verloren hat. In diesem Jahr haben die Titel bereits 11,5 Prozent an Wert verloren. Im Verlauf der vergangenen zwölf Monate fiel sogar ein Minus von über 30 Prozent an – nicht zuletzt wegen der Dividendenkürzung.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der MDAX-Konzern einen Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns (Ebitda) um zehn bis 20 Prozent. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die meisten Kunden ihren Lagerabbau abgeschlossen haben und die verkauften Mengen wieder zunehmen. "Sobald die Konjunktur uns wieder Rückenwind gibt, wollen wir zurück in den Wachstumsmodus schalten", fügte Zachert hinzu.

Der Chemiekonzern, der inmitten von Multikrisen zu kämpfen hatte, sieht jetzt Licht am Ende des Tunnels und plant, seine Schulden weiter abzubauen und die finanzielle Stabilität zu stärken.

Trotz der kurzfristigen Marktschwankungen bleibt das Management optimistisch und fokussiert auf eine langfristige Strategie, die das Unternehmen durch die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen führen soll. Mit einer soliden Kapitalbasis und einer klaren Vision für die Zukunft ist Lanxess bestrebt, seine Marktposition zu festigen und seine Aktionäre mit einer Rückkehr zu attraktiveren Dividendenausschüttungen zu belohnen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion