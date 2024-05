Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank drastisch von 34,3 Millionen auf 7,8 Millionen Euro, was das Unternehmen auf höhere Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie einen geringeren Beitrag sonstiger betrieblicher Erträge zurückführt. Dennoch bleibt Evotec optimistisch und bestätigt seine positive Prognose für das Jahr 2024.

Im Rahmen einer umfassenden strategischen Neuausrichtung, die bereits erste Anpassungen in der Größe und bei den Standorten umfasst, kündigte Evotec den Ausstieg aus der Gentherapie und die Schließung des Standorts Orth in Österreich an. Diese Schritte sind Teil eines größeren Plans, der darauf abzielt, ab der zweiten Jahreshälfte einen jährlichen positiven EBITDA-Beitrag von mehr als 40 Millionen Euro zu erzielen.

Der Aktienkurs, der vorbörslich bei Tradegate zeitweise über sieben Prozent abgesackt war, drehte im regulären Handel ins Plus und notierte zuletzt bei 9,66 Euro 1,3 Prozent fester. Seit Jahresbeginn haben die Titel dennoch rund 54 Prozent an Wert verloren.

Die Neuausrichtung beinhaltet auch eine Vereinfachung der Berichtsstruktur, die helfen soll, effizienter zu werden und sich besser auf die Kernbereiche seiner Geschäftstätigkeit zu konzentrieren. Zum 01. Juli 2024 übernimmt Christian Wojczewski als neuer CEO das Ruder von Interimschef Mario Polywka.

Trotz des schwierigen Starts in das Jahr hat Evotec große Erwartungen für das Jahr 2024: Das Unternehmen prognostiziert ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich und ein bereinigtes EBITDA-Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich.

Die Ankündigungen und Maßnahmen des Unternehmens zeigen, dass es trotz der aktuellen Herausforderungen aktiv Wege sucht, um Effizienz zu steigern und langfristig wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Die weiteren Entwicklungen werden besonders im Rahmen des Halbjahresberichts erwartet, wenn Evotec zusammen mit dem neuen CEO die aktualisierte und konkretisierte Prognose präsentiert.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

