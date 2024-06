Für den Dow bedeutet dies eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von sieben Prozent und für den S&P 500 eine jährliche Wachstumsrate von 7,1 Prozent. "Dieses Ziel könnte mit einem KGV von 20 und einem voraussichtlichen Gewinn von 400 US-Dollar pro Aktie erreicht werden, was einem Anstieg von 60 Prozent gegenüber den geschätzten 250 US-Dollar pro Aktie in diesem Jahr entspricht. Wir halten das in unserem Roaring 2020s-Szenario für möglich", so Yardeni.

Der Chef-Investmentstratege von Yardeni Research, Ed Yardeni, teilte seinen Kunden in einer Mitteilung mit, dass der Dow-Jones-Index bis 2030 um 50 Prozent auf 60.000 Punkte steigen wird und der S&P 500 einen Anstieg auf 8.000 Punkte verzeichnen könnte. Der Dow schloss in der vergangenen Woche am Freitag zum ersten Mal überhaupt über 40.000 Punkten.

Yardenis Roaring 20s-Szenario geht davon aus, dass die S&P-500-Unternehmen zusammengenommen ein Gewinnwachstum pro Aktie von mindestens 8,8 Prozent pro Jahr verzeichnen, was dem historischen Durchschnittswert seit 1936 entspricht. Wenn die Wachstumsraten des nominalen und realen BIP ihre Durchschnittswerte von 6,3 beziehungsweise 3,1 Prozent seit den 1940er Jahren übersteigen, könnte sich das EPS-Wachstum (Earnings per Share) beschleunigen. "Das könnte passieren, wenn die Produktivität schneller wächst als im Durchschnitt zwei Prozent seit 1951, wie wir es in unserem Szenario Roaring 2020s erwarten", so Yardeni weiter.

Yardeni sagte, dass die Analysten der Branche zunehmend so optimistisch sind wie er, wobei die Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr eine Gewinnspanne von 12,6 Prozent und in den nächsten zwei Jahren von 13,6 und 14,4 Prozent erwarten lassen.

Während Yardeni zwar einen Anstieg des Aktienmarktes prognostiziert, sieht er genau darin gleichzeitig auch eine Gefahr. Sollte sich die US-Notenbank Federal Reserve bei der Sitzung im Juli oder September bereits für eine Lockerung der Geldpolitik entscheiden, könnte dies den S&P 500 bis zum Jahresende auf 6.000 Punkte ansteigen lassen, so Yardeni kürzlich gegenüber Bloomberg.

Eine Rallye dieses Ausmaßes wäre jedoch angesichts der Tatsache, wie teuer der Markt bereits sei, eigentlich ungesund für Aktien, warnte der Präsident von Yardeni Research. In der Vergangenheit hatte Yardeni bereits geäußert, dass auf einen Aufschwung immer eine Kernschmelze folgt, also ein steiler Rückgang, nachdem der Markt zu schnell zu stark gestiegen ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

