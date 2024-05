Heute kommen die Zahlen von Nvidia, und natürlich werden diese besser ausfallen als erwartet, weil die KI-Blase Ähnlichkeiten mit dem Gold-Rausch hat: alle hoffen, damit reich zu werden - aber reich werden höchstens die Schaufel-Verkäufer, die den Gold-Suchern das Werkzeug verkaufen. Das geht so lange gut, bis die Gold-Sucher desillusioniert aufgeben, weil der Aufwand nicht durch den Ertrag gedeckt ist. Genau das gilt auch für die KI-Blase: im letzten Jahr investierten US-Firmen 50 Milliarden Dollar in KI - bei einem Umsatz von drei Milliarden Dollar mit KI. Google und Meta versuchen daher, die Chips selbst zu entwickeln, schon um unabhängiger von Nvidia zu werden. Mit anderen Worten: die US-Tech-Firmen haben beschlossen, die Schaufeln selbst herzustellen - daher sollten die Euphoriker die Blase so lange genießen, bis sie platzt. Weit ist es bis dahin wohl nicht mehr..

Hinweise aus Video:

1. Handelsstreit: China deutet 25%-Zoll auf Autos aus EU und USA an

2. Nvidia kurz vor Quartalszahlen – Push durch Kooperation mit Dell

3. Tesla-Absatz in Europa sinkt – gesamter Elektroauto-Absatz steigt

Das Video "Vor Nvidia: KI- Gewinner und Verlierer einer Blase in den Endzügen!" sehen Sie hier..