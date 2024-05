Der Optionsmarkt erwartet bis Freitag eine Schwankung des Aktienkurses von Nvidia von 8,2 Prozent in die eine oder andere Richtung. Das entspräche einer Schwankung der Marktkapitalisierung von knapp 200 Milliarden US-Dollar. Sollte diese Bewegung eintreten, würde sie weit hinter dem Sprung von 16,4 Prozent zurückbleiben, den die Nvidia-Aktien nach dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens verzeichneten. "Die Volatilität und die Erwartungen waren beim letzten Mal um einiges höher", sagt Chris Murphy, Co-Leiter der Derivatstrategie bei der Susquehanna Financial Group. Der Chipkonzern übertraf im Januarquartal die Umsatzerwartungen um 1,7 Milliarden US-Dollar beziehungsweise um 8,4 Prozent.

"Das am schlechtesten gehütete Geheimnis in Corporate America ist, dass, wenn Nvidia nach Börsenschluss am 22.5. die Ergebnisse für das erste Quartal 24 veröffentlicht, das Unternehmen die Konsenserwartungen für den Gewinn pro Aktie und den Umsatz deutlich übertreffen wird", so Julian Emanuel, Analyst bei Evercore ISI, in einer Mitteilung vom Sonntag.