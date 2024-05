Die "China Chamber of Commerce to the EU" teilte mit, dass die neuen Zölle europäische und US-amerikanische Autohersteller betreffen würden und einen erheblichen Einfluss auf die Beziehungen mit der EU haben könnten. Die vorgeschlagenen Maßnahmen könnten insbesondere Luxusautos und größere Modelle wie den Mercedes GLE SUV und den Porsche Cayenne betreffen, die in China sehr beliebt sind.

Die Situation verschärft sich zusätzlich durch eine von China angedrohte Untersuchung europäischer Exporte von Wein und Milchprodukten sowie Brandy. Diese Maßnahmen sind Teil einer breiteren Strategie Chinas, auf die protektionistischen Maßnahmen der USA und der EU zu reagieren.

Die EU und die USA werfen China vor, durch staatliche Subventionen den internationalen Markt zu verzerren, was bereits zu einem Rückzug chinesischer Unternehmen aus europäischen Ausschreibungen im Schienen- und Energiesektor geführt hat. China produziert mehr Elektroautos als jeder andere Staat und kontrolliert den Großteil der Batterie-Lieferkette, was die globale Automobilindustrie zunehmend unter Druck setzt.

Der chinesische Außenministeriumssprecher Wang Wenbin betonte, dass solche Differenzen durch Dialog gelöst werden sollten und erklärte, China nehme die Verpflichtungen Europas zum freien Handel zur Kenntnis und hoffe, dass diese eingehalten werden.

Die Eskalation der Handelskonflikte zeigt, wie verflochten und anfällig die globalen Handelsbeziehungen geworden sind, und hebt die Notwendigkeit für eine diplomatische Lösung hervor, um weitreichende wirtschaftliche Folgen zu vermeiden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion