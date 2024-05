Laut dieser Vereinbarung erhält Reliance Zugriff auf Nels Technologieplattform zur Produktion alkalischer Elektrolyseure in Indien und ist berechtigt, diese Geräte weltweit für den eigenen Bedarf zu fertigen. Weiterhin ermöglicht die Vereinbarung Nel, Ausrüstung von Reliance für seine eigenen Projekte zu beziehen.

Reliance Industries, ein Mischkonzern aus Indien, hat mit Nel Hydrogen Electrolyser, einer Tochterfirma des norwegischen Unternehmens Nel, eine Lizenzvereinbarung für dessen alkalischen Elektrolyseur unterzeichnet, wie aus einer am Dienstag bei den indischen Börsen eingereichten Pressemitteilung ersichtlich wird.

Hakon Volldal, der CEO von Nel, bezeichnete dies als einen herausragenden Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Er äußerte sich stolz darüber, dass Reliance Industries Nel als Partner gewählt hat. Dies ermögliche es Nel, Umsätze aus einem schnell wachsenden Markt zu generieren, den das Unternehmen allein nicht hätte erschließen können.

Die kanadische RBC Bank hat das Rating für Nel ASA nach dieser Meldung mit "Outperform" und einem Kursziel von 13 norwegischen Kronen bestätigt. Das Kursziel entspricht einer Kursverdopplung gegenüber dem derzeitigen Niveau. Analyst Erwan Kerouredan äußerte sich positiv über das geschlossene Lizenzabkommen des Wasserstoffunternehmens mit Reliance Industries. In einer am Dienstag veröffentlichten Analyse erwähnte er, dass er bei der Präsentation der Quartalszahlen am 17. Juli weitere Einzelheiten zu dieser Vereinbarung erwartet.

Börsenexperte Markus Weingran ist "allerdings nicht davon überzeugt, dass Nel eine Konsolidierung des Wasserstoff-Marktes überlebt". Seiner Meinung nach sollten Anleger die Aktie nur kaufen, wenn sie überzeugt sind, dass Nel übernommen wird. "Wenn Reliance die Elektrolyseure für gut befindet, dann könnte eine Übernahme ja vielleicht in Betracht kommen", so Weingran.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

