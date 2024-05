Auch wenn der Ausblick stärker als erwartet war, signalisiert er doch eine Verlangsamung des Umsatzwachstums. Analysten wie Kirk Materne von Evercore ISI weisen darauf hin, dass die Prognose Unsicherheiten mit Blick auf die Kundenaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte widerspiegelt. Dennoch, so Materne, könne die Prognose letztendlich konservativ sein und das Produktwachstum für das Geschäftsjahr 2024 könnte am oberen Ende der 20-Prozent-Marke liegen.

Die Aktien von Snowflake stiegen nachbörslich um mehr als vier Prozent, nachdem sie zuvor bei 163,34 US-Dollar in New York geschlossen hatten. Die Aktie hat in diesem Jahr bisher knapp 14 Prozent an Wert verloren, da Investoren sowohl den Übergang in der Unternehmensführung als auch das verlangsamte Umsatzwachstum mit Vorsicht betrachten.

Im Fokus von Ramaswamys Strategie stehen KI-orientierte Produkte. Trotz des Scheiterns der Übernahmegespräche mit dem KI-Startup Reka AI für über eine Milliarde US-Dollar, hat Snowflake im April ein eigenes großes Sprachmodell vorgestellt und ermöglicht Kunden, Drittanbieter-KI-Modelle auf ihrer Plattform zu nutzen.

Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass es bestimmte Technologievermögenswerte und Schlüsselmitarbeiter vom KI-orientierten Startup TruEra übernehmen wird, was die Investitionen in KI weiter vertieft. Etwa 35 Mitarbeiter werden zu Snowflake wechseln, wie CFO Mike Scarpelli in einer Telefonkonferenz nach der Ergebnisbekanntgabe erklärte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion