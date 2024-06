Unternehmenstermine

10:00 Uhr, Deutschland: Adesso, Hauptversammlung in Dortmund

10:00 Uhr, Deutschland: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin

10:00 Uhr, Deutschland: flatexDEGIRO, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: New Work, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 Uhr, Deutschland: Grammer, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Procredit Holding, Hauptversammlung in Frankfurt

11:00 Uhr, Deutschland: Mutares, Hauptversammlung (online)

14:00 Uhr, Deutschland: Krones, Hauptversammlung in Regensburg

17:00 Uhr, USA: General Motors, Hauptversammlung

22:05 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen