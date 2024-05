Viele Vermögensverwalter und Fondsgesellschaften ziehen deshalb nach und legen eigene ETFs auf, die ihre Strategien abbilden. Sie agieren nicht passiv, sondern betreiben eine aktive Aktienauswahl. So ist eine Under- oder Outperformance möglich. Der große Vorteil für Anleger: Sie können in spezielle Strategien investieren und gleichzeitig von den sehr niedrigen jährlichen Gebühren der ETFs profitieren.

Folgende drei ETFs schneiden seit ihrer Auflage bisher besonders gut ab.

Die Shareholder Value Management AG ist für ihren durch Warren Buffett und Charlie Munger geprägten Value-Investmentstil bekannt. Mit dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value hat sie 2022 einen Indexfonds auf den Markt gebracht, der gleich gewichtet in 25 unterbewertete Qualitätswerte investiert.

Damit kombiniert die Investmentgesellschaft ihr Aktienresearch und eine aktive Titelauswahl mit den Vorteilen eines kostengünstigen ETFs. Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value investiert vorzugsweise in eigentümer- oder familiengeführte Unternehmen, die über Wettbewerbsvorteile verfügen und deshalb langfristig meist effizienter wirtschaften. Alle drei Monate wird die ursprüngliche Aktiengewichtung von vier Prozent wiederhergestellt und die weitere Perspektive der enthaltenen Titel überprüft.

Shareholder Value berücksichtigt bei der Aktienauswahl außerdem Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsaspekte (ESG-Kriterien).

Ein zweiter, sehr erfolgreicher Indexfonds, der mit einer Strategie seinen Vergleichsindex übertrifft, ist der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF. Er wurde im November 2012 in Irland aufgelegt und enthält derzeit 158 europäische Werte, die eine geringe Kursvolatilität aufweisen. Dies resultiert langfristig in geringeren ETF-Schwankungen gegenüber der Benchmark.

Hintergrund: Aktien mit geringerer Schwankungsbreite sind meistens weniger von Konjunktureinflüssen abhängig, sodass sie sich in schwachen Börsenphasen stabiler halten. Beispiele dafür sind Air Liquide, Sanofi und Beiersdorf.

Der ETF verwaltet derzeit 723 Millionen Euro (27.05.2024) und kostet jährlich nur 0,25 Prozent des veranlagten Betrages.

Ein dritter Indexfonds, der mit seiner Strategie den Vergleichsindex übertrifft, ist der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Er investiert in ausgesuchte, unterbewertete Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, die das Morningstar-Research-Team bestimmt. Auch hier zeigt sich, dass günstig bewertete Aktien auf lange Sicht sowohl teure als auch fair bepreiste Titel derselben Kategorie übertrumpfen.

Derzeit sind 62 Aktien im Fonds enthalten, der im Oktober 2015 in Irland aufgelegt wurde, aktuell 427 Millionen Euro (27.05.2024) verwaltet und bisher den S&P-500-Index übertrifft. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt nur 0,49 Prozent.

Fazit aktive ETFs

Gegenüber passiven bieten aktive Indexfonds die Möglichkeit, mit einer bestimmten Strategie den Vergleichsindex zu überflügeln. Sie kombinieren zudem die Vorteile von ETFs und aktiven Fonds miteinander. In bestimmten Phasen kann es dann aber auch zu einer schwächeren Entwicklung kommen. Dennoch bieten aktive ETFs Abwechslung und Alternativen, die von Anlegern gern angenommen werden.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

Der große Dividenden-Überblick! Dennis Riedl verrät, wer wann oder wie viel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im Dennis Riedl verrät, wer wann oder wie viel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus? Was machen die US-Werte? Welche Unternehmen kommen sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie in seinem kostenlosen Dividenden-Report