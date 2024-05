Langfristig erfolgreiche Investoren fallen in den Medien wenig auf, weil sie meist kontinuierlich performen und so eher langweilig sind. Doch über die Jahre bauen sie so für sich und ihre Anleger auf relativ sichere Weise ein großes Vermögen auf. Einer von ihnen ist Thomas Russo von der amerikanischen Investmentgesellschaft Gardner Russo & Quinn.

Sie wurde 1989 durch Eugene Gardner, Thomas Russo und John Quinn gegründet und ist auf konzentrierte Portfolios mit ausgesuchten Qualitätswerten spezialisiert. Die Investmentstrategie fokussiert sich zudem auf einen langfristigen Anlagehorizont und ein eigentümerorientiertes Management, das eine umsichtige Kapitalallokation in den Vordergrund stellt. Aktuell managt Gardner Russo & Quinn ein Vermögen von etwa 9,75 Milliarden US-Dollar (31.03.2024).