Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes haben sich heute überwiegend positiv entwickelt. Der DAX, der wichtigste deutsche Leitindex, steht aktuell bei 18.780,48 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,43%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine noch stärkere Performance und liegt bei 27.301,75 Punkten, was einem Anstieg von 0,59% entspricht. Auch der SDAX, der die kleineren börsennotierten Unternehmen umfasst, konnte zulegen und steht derzeit bei 15.226,13 Punkten, was einem Plus von 0,39% entspricht. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, verzeichnete ebenfalls einen Anstieg und steht aktuell bei 3.440,64 Punkten, was einem Zuwachs von 0,22% entspricht. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen eine positive Tendenz an den deutschen Aktienmärkten, wobei der MDAX mit einem Plus von 0,59% die stärkste Performance unter den Indizes aufweist. Der TecDAX hinkt mit einem Anstieg von 0,22% etwas hinterher, bleibt aber dennoch im positiven Bereich.Die Topwerte im DAX waren die Porsche Holding SE mit einem Anstieg von 2.80%, gefolgt von RWE mit 2.72% und Bayer mit 2.17%.Auf der anderen Seite verzeichneten adidas einen Rückgang von -0.58%, gefolgt von Commerzbank mit -0.73% und Deutsche Boerse mit -0.79%.Im MDAX konnten Evotec mit einem Anstieg von 3.96%, Wacker Chemie mit 3.60% und Fraport mit 3.56% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren FUCHS Pref mit einem Rückgang von -1.40%, gefolgt von HelloFresh mit -1.53% und AIXTRON mit -2.61%.Verbio führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 5.85%, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit 5.24% und RENK Group mit 4.50%. Die Flopwerte waren SFC Energy mit einem Rückgang von -2.27%, gefolgt von IONOS Group mit -5.29% und SUESS MicroTec mit -5.62%.Die Topwerte im TecDAX waren Evotec mit einem Anstieg von 3.96%, gefolgt von HENSOLDT mit 2.41% und SMA Solar Technology mit 2.19%. Die Flopwerte waren Eckert & Ziegler mit einem Rückgang von -1.00%, gefolgt von AIXTRON mit -2.61% und SUESS MicroTec mit -5.62%.