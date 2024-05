Aktienmärkte: Charts für (verwöhnte) Dauer-Bullen!

Am US-Feiertag Memorial Day zeigen die Aktienmärkte erwartungsgemäß wenig Bewegung (zumal auch London feiertagsbedingt ausfällt). Daher heute ein Blick hinter die Kulissen der Aktienmärkte, gewissermaßen ein Blick in den Maschinenraum: hier zeigen sich immer mehr negative charttechnische Divergenzen. Das ignorieren die Bullen und verweisen auf die normative Kraft des Faktischen: die Kurse der Aktienmärkte steigen doch von Allzeithoch zu Allzeithoch, mehr müsse man doch gar nicht wissen, so das Argument. Aber scheinbar nie enden wollende Rallys passierten in den letzten Jahrzehnten auch in Zeiten kurz vor dem Ende einer Hausse - daher sollte man diese Divergenzen durchaus "auf dem Schirm haben"...

