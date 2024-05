Nach dem Verlaufshoch im Bereich von 106 US-Dollar setzte der Uranpreis erst einmal deutlich auf 85 US-Dollar zurück und bewegt sich seitdem im Bereich von 90+ US-Dollar seitwärts. Aus charttechnischer Sicht könnte damit der Grundstein für einen erneuten Aufwärtsimpuls in Richtung Hoch gelegt werden. Sollte es hingegen doch noch einmal unter die 85 US-Dollar gehen, muss mit einer zeitlichen und preislichen Ausdehnung der Korrektur gerechnet werden.

Unter fundamentalen Aspekten stützt die angespannte Angebotssituation den Preis. Gleichzeitig ist in den nächsten Jahren mit einer anziehenden Nachfrage zu rechnen. Die USA bauen Atomkraftwerke, China baut Atomkraftwerke und auch in Japan hat man die bisherige Zurückhaltung gegenüber der Atomenergie aufgegeben. Die drei genannten Länder stehen aber nur stellvertretend für zahlreiche andere Länder, die verstärkt auf Atomkraft setzen.

Produzentenaktien im Rallyemodus

Die Perspektiven für Produzentenaktien sind mit Blick auf die angespannte Angebots-Nachfrage-Relation nicht die schlechtesten. Zu den Basisinvestments im Uranbereich gehört die kanadische Cameco.

Cameco ist der größte an der Börse gelistete Produzent. Die zurückliegende Kursentwicklung des Schwergewichts ist beeindruckend. Der obere 3-Jahres-Chart zeigt deutlich, dass die Aktie im Sommer 2023 über den markanten Widerstandsbereich 30,0 US-Dollar / 32,5 US-Dollar ausbrach und damit das entscheidende Kaufsignal auslöste. Von einigen Konsolidierungsphasen unterbrochen, haussierte die Aktie in den letzten Wochen und Monaten jedoch übergeordnet. Mittlerweile notiert Cameco im Bereich von 55 US-Dollar. Mit dem Ausbruch über die 51 US-Dollar hatte Cameco kürzlich noch einmal ein frisches Kaufsignal ausgelöst.

Aus charttechnischer Sicht muss es nun darum gehen, den Widerstandsbereich von 56 US-Dollar aus dem Weg zu räumen. Dieser Preisbereich hat eine hohe Relevanz, liegt hier doch das markante Hoch aus dem Jahr 2007. Ein Vorstoß über die 56 US-Dollar käme daher einem Befreiungsschlag gleich und würde der Aktie die Tür in Richtung 60 US-Dollar öffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 51 US-Dollar / 50 US-Dollar begrenzt.

Fundamental robust

Doch Cameco macht nicht nur aus charttechnischer Sicht einen bärenstarken Eindruck. Die aktuellen Q1-Daten unterstreichen die robuste fundamentale Verfassung. Cameco verzeichnete im 1. Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 634 Mio. CAD, nach 687 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Umsatzrückgang erklärt sich durch das im Jahresvergleich geringere Verkaufsvolumen. Dieser Rückgang konnte nicht durch den deutlichen Anstieg der Verkaufspreise kompensiert werden. Unterm Strich verblieb ein Verlust in Höhe von -7 Mio. CAD, nach einem Gewinn in Höhe von 119 Mio. CAD. Das bereinigte EBITDA belief sich im März-Quartal 2024 auf 345 Mio. CAD, nach 226 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahresquartal.

Fazit

Die Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco lässt sich bislang nicht von der Konsolidierung des Uranpreises beeindrucken. Sollte es der Aktie nunmehr gelingen, auch die 56 US-Dollar aus dem Weg zu räumen, wäre der Weg auf der Oberseite frei. Sollte es für Cameco hingegen unter die 50 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten. Gleichzeitig würde eine Neubewertung notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte