Aufgrund dieser Ergebnisse hat die Baader Bank ihre Prognose für das bereinigte EBIT für das Jahr 2023/24 um 10,5 Prozent auf 300 Millionen Euro angehoben, was über den Markterwartungen von 285,7 Millionen Euro liegt und sich im mittleren Bereich der Unternehmensprognose von 290 bis 310 Millionen Euro befindet.

Weitere Vorteile hat sich der Konzern im operativen Geschäft erarbeitet, erklärt Baader-Analyst Bosse. Durch Vereinfachungen in Aktionärs- und Managementstrukturen konnten Entscheidungsprozesse beschleunigt und Kosten gesenkt werden. "Ceconomy hat seine Hausaufgaben gemacht", so Bosse.

Großevents im Sommer sollen die Nachfrage ankurbeln

Weiterhin positiv für Ceconomy könnten die bevorstehenden Großereignisse wie die UEFA-Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Spiele in Paris sein, die traditionell die Nachfrage nach Fernsehgeräten ankurbeln.

Bosse sieht auch langfristiges Aufwärtspotenzial, sollte Ceconomy seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 erreichen, welches eine Steigerung der bereinigten EBIT-Marge auf 2,5 Prozent vorsieht. Trotz des ambitionierten Ziels bleibt der Markt vorsichtig, mit einer prognostizierten bereinigten EBIT-Marge von 1,8 Prozent für 2025/26.

Die Aktie von Ceconomy hat sich innerhalb des letzten Monats um 40 Prozent verteuert, und bleibt dennoch relativ attraktiv bewertet. Sie wird derzeit zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024/25 von 7,9 gehandelt. Mit dem neuen Kursziel von 3,40 Euro würde sich das KGV auf 9 erhöhen, was den durchschnittlichen KGVs der internationalen Wettbewerber entspricht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

