DAX 19K-Marke in Sichtweite Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX ist anscheinend wieder auf den Pfad der Sommerrallye zurückgekehrt. Die 19K-Marke befindet sich in Sichtweite. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich …