LAS VEGAS, 28. Mai 2024 / IRW-Press / JanOne Inc. (Nasdaq: JAN), ein multidisziplinäres Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Gesundheitswesen und Fintech, gab heute bekannt, dass seine Fintech-Tochtergesellschaft ALT 5 Sigma auf der iFX Expo vertreten sein wird, der weltweit größten Online-Handelskonferenz und -Fachmesse, die vom 18. bis 20. Juni in Limassol (Zypern) stattfinden wird. https://cyprus2024.ifxexpo.com/

Die iFX Expo bringt tausende von C-Level-Führungskräften und Branchenkollegen aus 120 Ländern zusammen. Der Markt für Online-Handelsplattformen wurde 2022 auf 9,1 Milliarden $ geschätzt und soll Prognosen zufolge bis 2032 auf 16,5 Milliarden $ ansteigen1. Online-Handelsplattformen stellen ein wachsendes Marktsegment für „ALT 5 Pay“ dar, da sie Zahlungen und Einlagen in Kryptowährungen ermöglichen.

„Seit unserem Eintritt in den Markt der Online-Handelsplattformen ist dies eines unserer am schnellst wachsenden Marktsegmente. Die Teilnahme an der iFX Expo wird uns helfen, unsere Beziehungen mit bestehenden führenden Online-Plattform-Kunden und unabhängigen Finanzdienstleistern (ISOs) auszubauen und neue herzustellen“, sagte Herr Andre Beauchesne, President von Alt 5 Sigma Inc., „und wir freuen uns darauf, Sie alle an unserem Stand begrüßen zu können.“

Bei ResearchandMarkets.com heißt es: „Schätzungen zufolge wird der Umfang des Markts für Zahlungsverarbeitungslösungen von ungefähr 100 Milliarden USD im Jahr 2023 im Prognosezeitraum von 2023-2030 jährlich im Durchschnitt um 9,5 % steigen.“ Weiter heißt es in dem Bericht: „Technologische Fortschritte, unter anderem Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und die Blockchain, revolutionieren die Zahlungsverarbeitungslandschaft.”2

Über ALT 5 Sigma Inc.

ALT 5 wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein FinTech-Unternehmen, das Blockchain-basierte Technologien der nächsten Generation anbietet, um den Übergang zu einem neuen globalen Finanzparadigma zu ermöglichen. Über seine Tochtergesellschaften bietet ALT 5 seinen Kunden zwei primäre Plattformen: „ALT 5 Pay“ und „ALT 5 Prime“.

ALT 5 Pay ist ein Kryptowährungs-Zahlungsgateway, das es registrierten und zugelassenen globalen Händlern ermöglicht, Zahlungen in Kryptowährungen anzunehmen und zu tätigen oder die Zahlungsplattform ALT 5 Pay in ihre Anwendungen oder Betriebe zu integrieren, indem sie das Plug-in mit WooCommerce oder die Checkout-Widgets und APIs von ALT 5 Pay verwenden. Händler haben die Option, automatisch in Papierwährungen (US-Dollar, kanadische Dollar, Euro und britische Pfund) zu wechseln oder ihre Zahlung in Form von digitalen Aktiva zu erhalten.

