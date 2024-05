TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas nachgegeben. Die Anleger warteten auf die in dieser Woche anstehenden Inflationsdaten aus Australien, Japan, der Eurozone und den USA, um weitere Hinweise für die Entwicklung der Leitzinsen zu erhalten, hieß es am Markt.

"Wir haben die Gewinnsaison hinter uns und bewegen uns auf die Sommersaison in der nördlichen Hemisphäre zu. Das ist traditionell eine Zeit, in der die Märkte dazu neigen, in den Driftmodus zu verfallen", kommentierte Analyst Tony Sycamore vom Broker IG.