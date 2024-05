Die Aktie von Volkswagen (VW) hat den seit April 2021 andauernden Abwärtstrend durchbrochen und in der weiteren Folge eine Aufwärtssequenz etabliert. Das partielle Tief bei 97,84 Euro wurde am 26. Oktober 2023, einen Tag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen, markiert. Danach konnte das Papier bis dato einen Kursgewinn von gut 24 Prozent ausweisen. Die Aufwärtssequenz erscheint immer noch intakt, hat aber seit Ende April 2024 an Dynamik verloren. Dennoch konnte heute der gewichtige Widerstand bei 120,55 Euro überwunden werden. Der Kursverlauf zeigt Stärke und so könnte der nächste Widerstand bei 132,30 Euro nach einer Zeitspanne von 3 bis 4 Monaten getestet werden. Steigt der Aktienkurs in diesem Tempo weiter, würde die Marke von 180 Euro erst in 18 Monaten erreicht werden. Die Konkurrenzsituation am globalen Automobilmarkt lässt aus heutiger Sicht ein schnelleres Kurswachstum wahrscheinlich nicht zu. Viel kritischer wäre ein Ereignis (schwarzer Schwan), welches starke Kursverluste auslöst und die Aktie unter die Magic Number bei 100,00 Euro drückt.

Volkswagen AG VZ (Tageschart in Euro) Tendenz: