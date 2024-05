Zweifelsfrei führte die Auflösung einer SKS-Formation aus dem Zeitraum zwischen Ende Februar und Anfang Mai dieses Jahres zu einem Verkaufssignal, aus technischer Sicht wurde dieses vollständig umgesetzt und brachte Kursverluste in den Unterstützungsbereich von 92,50 Euro hervor. Genau an dieser Stelle versucht das Wertpapier von BMW nun eine Stabilisierung zu vollziehen und eine technische Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste durchzusetzen. Ein solcher Fall würde allerdings erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts von 95,37 Euro einsetzen und könnte einige im Mai gerissene Kurslücke schließen. Kursgewinne an rund 100,00 Euro wären im Zuge dessen denkbar, eine Wette hierauf aber auch sehr spekulativ ausfallen. Misslingt ein mutmaßlicher Doppelboden im Bereich von 92,50 Euro, müsste der übergeordnete Aufwärtstrend verlaufend um 89,36 Euro als Stabilisierungsanker einspringen. Der kurzzeitig überverkaufte Zustand der BMW-Aktie spricht dennoch für steigende Notierung, allerdings unter Berücksichtigung der übergeordneten Verlustrisiken.

Trading-Strategie: