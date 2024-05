Eine drohende SKS-Formation, aufgebaut im Zeitraum zwischen Mitte Februar und grob Ende Mai, konnte durch die jüngste Aufwärtsbewegung bis knapp an die Rekordstände von 184,48 Euro entkräftet werden, ein gutes Zahlenwerk verhalf der Aktie wieder in die richtige Spur, welche nun unmittelbar die Rekorde sowie das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 182,72 Euro attackiert. Um auf Sicht der nächsten Wochen neuerliches Potenzial freizusetzen, bedarf es eines Wochenschlusskurses oberhalb der bisherigen Rekordstände. In diesem Szenario könnte im Anschluss Kurspotenzial an das 200 % Fibo bei 207,05 Euro ausgelöst werden. Dieser Fall würde sich für mittelfristig orientierte Investoren richten, wenn diesem Ereignis nicht doch noch ein Doppelhoch im Bereich der aktuellen Rekordstände zuvorkommt. Daher bedarf es seitens der Investoren demnächst einer sehr engmaschigen Beobachtung der SAP-Aktie. Ins bärische Lager würde das Papier jedoch erst unterhalb der Spitze aus Anfang Februar von 169,40 Euro wechseln. In diesem Fall müssten sich Anleger auf Verluste in den Bereich von 160,44 Euro zwingend einstellen. Hinweise auf einen derartigen Verlauf liegen derzeit nicht vor.

