Zeitgleich gelang es dem heimischen Leitbarometer am Montag über einen kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit den Rekordhochs von 18.892 Punkten zuzulegen und diesen Anstieg auch per Tagesschlusskurs zu zementieren. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen baldigen Test der Rekordstände an, die übergeordnete Kurszielmarke von 19.000 Punkten steht weiterhin im Fokus der Börsianer. Ein bärisches Szenario könnte dadurch verhindert werden und die zuvor aufgebaute SKS-Formation ihre Gültigkeit verlieren. Wäre diese nämlich regulär ausgelöst worden, hätten sich Anleger auf Verluste auf 18.500 und darunter 18.200 Zähler einstellen müssen. Dieses Szenario rückt mit weiteren Kursgewinnen aber in die Ferne und macht Bullen den Weg frei. Ein Short-Investment kommt unter diesen Umständen nicht mehr infrage.

Aktuelle Lage