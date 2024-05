Aktien Frankfurt Eröffnung Langsam zurück Richtung Rekordhoch Der deutsche Aktienmarkt startet am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen: Der Dax legte in den ersten Minuten 0,3 Prozent zu auf 18 826 Punkte. Damit bewegt sich der deutsche Leitindex in Trippelschritten wieder auf sein Rekordhoch von Mitte Mai …