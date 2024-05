Frankfurt am Main (ots) -



- Zielgerade bei der Fertigstellung der ersten Holz-Hybrid-Projektentwicklung in

Frankfurt

- Mehr als 70 Prozent der Gesamtmietfläche vermietet

- Bezug von Frankfurts erstem Holz-Hybrid-Bürogebäude zum Jahresende



Die Projektpartner UBM Development und Paulus Immobilien haben in Frankfurts

erstem Holz-Hybrid-Gebäude Timber Pioneer die Mietflächen an Universal

Investment übergeben. Damit können die mieterseitigen Vorbereitungen beginnen,

um bis zum Jahreswechsel einziehen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

belegt als Ankermieter knapp 10.000 Quadratmeter in dem Gebäude. Weitere Mieter

sind der Nahversorger NETTO und die Fitness-Studio-Kette FITSEVENELEVEN. Damit

stehen im Timber Pioneer nur noch rund 4.600 Quadratmeter Bürofläche von

insgesamt rund 15.500 m² zur Verfügung, über die gegenwärtig mit Interessenten

Gespräche geführt werden.





"Mit der Übergabe der Mietflächen an Universal Investment im Timber Pioneerschließen wir ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte des Timber Pioneer",sagt David S. Christmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der UBM DevelopmentDeutschland GmbH. "Das Projekt zeigt, dass Entschlossenheit und Konsequenz beider Umsetzung eines gut durchdachten und nachhaltigen Konzepts belohnt werden.Unter dem Motto green. smart. and more. ist UBM fit für die Zukunft und schautmit einer prall gefüllten Projektpipeline positiv nach vorne. Unserem MieterUniversal Investment wünschen wir einen guten Start in ihrem künftigenHeadquarter. Wir sind uns sicher, dass diese Entscheidung, Teil einerzukunftsträchtigen Immobilienentwicklung zu sein, sehr geschätzt wird."Christian Paulus, Geschäftsführer der Paulus Immobilien GmbH, fügt hinzu: "DerTimber Pioneer ist die perfekte Synthese dessen, was auf dem Markt gesucht wird:nachhaltige Bauweise, innovative Flächengestaltung und hohe Sichtbarkeit aneinem hervorragend angebundenen Standort. Die Mieter im Timber Pioneerprofitieren von der hohen Aufenthaltsqualität sowie der Nahversorgung und demFitness-Angebot."Timber Pioneer, Frankfurts erstes Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise, bietetals Green Building seinen Nutzern zukunftsweisende Smart Office-Flächen vomEinzelbüro bis zum Open-Space-Konzept. Insgesamt wurden dabei rund 1.800Kubikmeter FSC-zertifiziertes Fichtenholz verbaut, in dem rund 1.800 Tonnen CO2gebunden sind. Damit konnte der Rohbau nahezu CO2-neutral errichtet werden. DieVerwendung von industriell vorgefertigten Verbundbauteilen beschleunigte zudemdie Bauarbeiten erheblich und reduzierte den Lieferverkehr um den Faktor 7.Darüber hinaus trägt die intensive Begrünung von Innenhof und Dachterrassewesentlich zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas bei und auch dasE-Mobilitätskonzept mit Sharing-Angeboten sowie E-Ladestationen hilft, denCO2-Ausstoß in der Gesamtbetrachtung der Gebäudenutzung zu reduzieren.Timber Pioneer wurde mit DGNB Gold vorzertifiziert.UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten inEuropa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office inGroßstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating vonEcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequenteAusrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von derPlanung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. DieAktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit denhöchsten Transparenzanforderungen.Die PAULUS Immobiliengruppe ist seit 1996 in der Entwicklung und Realisierungvon energetisch sinnvollen und nachhaltigen Wohn- und Gewerbeimmobilien tätig.Schwerpunkte dabei sind die Projektentwicklung, Konzeptionserstellung, Beratungund Baubetreuung.