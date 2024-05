Vancouver, BC – 28. Mai 2024 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung fertiggestellt hat. Dieser Bericht wird dem Unternehmen bei der Erneuerung der Konzessionen für die weitere Erschließung des Lithium-Sole-Projekts Pocitos One („Pocitos 1“ oder „das Projekt“) im argentinischen Salta von großem Nutzen sein. Es handelt sich außerdem um eine Grundlagenstudie für die Übermittlung der entsprechenden Daten an die Bergbaubehörde in Salta.

Der Bericht trägt den Titel „Environmental and Social Baseline report for the Pocitos 1 and 2 concession on the Pocitos Salt Flats“. Dem Bericht gingen vier Monate Arbeit durch E & C Asociados, eine auf Umweltfragen spezialisierte Beratungsgruppe, voraus.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts betreffen die folgenden Themen und lieferten relevante Ausgangswerte dazu:

- Geologie und Geomorphologie

- Klima

- Flora

- Fauna

- Schutzgebiete

- Sozioökonomisches Umfeld

- Nutzung von Sonnenkollektoren

- Verfügbarkeit von Süßwasser

David Greenway, President und CEO, sagt dazu: „Ich freue mich über die Fertigstellung dieses Berichts. Er stellt nämlich einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg zur Aufnahme der Lithiumcarbonatproduktion dar. Im Rahmen eines weiteren Berichts werden wir die Werte in sechs Monaten aktualisieren, und zwar nach dem Abschluss der Produktionsbohrungen auf dem Konzessionsgebiet und der Durchführung einer Schätzung der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen. Das Unternehmen tritt nun in eine spannende Phase für Recharge und seine Stakeholder beim Projekt Pocitos ein.“

