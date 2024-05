Interferon-Gamma (IFNγ) Biosensor

Die erste Patentanmeldung umfasst die innovative Interferon-gamma (IFNγ)-Biosensor-Technologie des Unternehmens, die die Echtzeitmessung und Quantifizierung der IFNγ-Freisetzung aus zytokinproduzierenden Zellen ermöglicht. Die unternehmenseigene Technologie ermöglicht ein besseres Verständnis über die Dynamik der Immunantwort, da ein vereinfachtes und effizientes Zytrometrie-Nachweisverfahren genutzt wird. Die IFNγ-Biosensor-Technologie überwindet die Einschränkungen der derzeit verfügbaren kommerziellen Lösungen, die oft kostspielig und zeitaufwändig sind und durch komplexe Verfahren, die die Reproduzierbarkeit beeinträchtigen, fehleranfällig sind. Zusätzlich ermöglichen herkömmliche Verfahren in der Regel nur Endpunktmessungen und unterstützten keine Echtzeitüberwachung des IFNγ-Nachweises über längere Zeiträume, was jedoch durch den Einsatz des IFNγ-Biosensors möglich ist.

Hochpräzises TCR-Tracking (UniTope & TraCR)

Darüber hinaus hat das Unternehmen zwei Patente für seine neuartige T-Zell-Rezeptor (TCR)-spezifische Antigen-Antikörper-Kombinationstechnologie, UniTope & TraCR, angemeldet. Diese Technologie beinhaltet zwei Werkzeuge zur eindeutigen Markierung des TCRs und dessen genauer Lokalisierung. Dadurch lassen sich Proliferationsfähigkeit, Beständigkeit und Lokalisierung einer TCR-gesteuerten Zelltherapie sowohl in vitro als auch in vivo äußerst präzise ermitteln. So können durch die UniTope & TraCR-Technologie wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit und die Mechanismen der Zelltherapie gewonnen werden.

