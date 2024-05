Dem Marktgeschehen auf der Spur

Aber kann das stimmen? Zweifel sind jedenfalls angebracht. Denn die Rückschläge gab es schließlich erst am Donnerstag , das Fed-Protokoll, das sie ausgelöst haben soll, wurde aber schon am Mittwoch veröffentlicht. Machen wir also den Fakten-Check.

während unserer kleinen Pause in der Vorwoche brachten Finanzmedien unter anderem folgende Schlagzeilen: „ Aktien fallen nach Fed-Protokoll vor Nvidia-Zahlen “ oder „ Zinssorgen vermiesen Nvidia-Party “. Viele Meldungen und Kommentare begründeten also die Rückschläge vom Donnerstag mit erneuten Zinsängsten.

Nachrichten im Spiegel der Aktienkurse

In solchen Fällen geht der erste Blick auf den Intraday-Verlauf, um den Kursverlauf mit den Ereignissen zu vergleichen, die in der Regel minutengenau sind. In diesem Fall nehmen wir den Dow Jones, hier in der CFD-Version, die auch vor- und nachbörslichen Handelszeiten enthält:

Am Montag scheiterte der Kurs zunächst (ein weiteres Mal) an der 40.000 Punkte-Marke und dümpelte dann bis Mittwoch 14 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ), als das Fed-Protokoll veröffentlicht wurde, knapp unterhalb dieses runden Niveaus.

Das Fed-Protokoll führte tatsächlich zu einem Rücksetzer, der aber schon im weiteren Handelsverlauf (bis 16 Uhr Ortszeit) teilweise und bis zum Handelsbeginn am Donnerstag (siehe rechte senkrechte gestrichelte Linie) fast vollständig wieder aufgeholt wurde. Von Zinssorgen oder gar einem „Zinsschock“ kann also keine Rede sein – zumindest, wenn es nach dem Kursverlauf am Aktienmarkt geht.

So reagierte der Anleihemarkt

Aber vielleicht war es an den Zins- bzw. Anleihemärkten anders? Schauen wir also auf den Future der 10-jährigen US-Staatsanleihen:

Auch die Anleihekurse fielen – und erholten sich genauso schnell. Bei den Anleihen ging dieses Hin und Her zudem in den üblichen Ausschlägen der Vortage völlig unter. Wenn ich diesen Zeitraum nicht markiert hätte, wäre es Ihnen vermutlich gar nicht aufgefallen…

Aber warum sollte es eigentlich überhaupt zu Zinsängsten durch das Fed-Protokoll kommen? Der Grund, der in den Medien dafür herumgereicht wurde, war die folgende Passage (in dem verquasten Kauderwelsch, das für Zentralbanken üblich ist): „Verschiedene Teilnehmer äußerten die Bereitschaft, die (Geld-) Politik weiter zu straffen, sollten sich die Inflationsrisiken in einer Weise manifestieren, dass eine solche Maßnahme angemessen wird“.

