Bregal Unternehmerkapital schließt überzeichneten Fonds IV mit EUR2,65 Milliarden Zug, Schweiz (ots) - Bregal Unternehmerkapital ("BU"), eines der aktivsten und größten Beteiligungsunternehmen in der DACH-Region mit starker Präsenz in Italien, gibt das Closing seines vierten Fonds, Bregal Unternehmerkapital IV ("Fonds IV"), mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt EUR2,65 Milliarden bekannt. Fonds IV war deutlich überzeichnet und schloss erfolgreich an seinem Hard Cap.

Fonds IV hält an der bewährten Investitionsstrategie von BU fest, in der Kernregion "Hidden Champions" zu identifizieren und Partnerschaften mit gründer- und familiengeführten mittelständischen



Unternehmen einzugehen. Fonds IV stellt Einzelengagements in Höhe von EUR75 bis 300 Mio. bereit, um regional bzw. global führende mittelständische Unternehmen in attraktiven Marktbereichen wie Software, Industrietechnik, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial auszuschöpfen.



Das Closing von Fonds IV ist ein weiterer Meilenstein auf dem Erfolgsweg von BU. Seit Gründung im Jahr 2015 konnten die BU-Portfoliounternehmen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem 50-köpfigen Investment-Team erfolgreich weiterentwickelt werden. Portfoliounternehmen von BU erzielten in diesem Zeitraum einen Anstieg des EBITDA von mehr als 20% p.a. Die von BU beratenen Fonds haben bis heute über EUR3,0 Milliarden in mehr als 100 Unternehmensnachfolgen im Mittelstand mit über 27.000 Mitarbeitern investiert. Dabei konnten mehr als 7.700 Arbeitsplätze geschaffen werden. Viele Unternehmer aus den BU-Beteiligungen sind auch in Fonds IV investiert.

Goodwin Procter erbrachte die Rechtsberatung. Campbell Lutyens beriet beim Fundraising.



Über Bregal Unternehmerkapital



Bregal Unternehmerkapital ("BU") ist eine führende Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Zug, München und Mailand. Mit insgesamt EUR7,0 Mrd. an eingeworbenem Kapital seit Gründung ist BU somit der größte MidCap-Investor mit Hauptsitz in der DACH-Region. Die von BU beratenen Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland, der Schweiz, Italien und Österreich. Mit der Mission, der bevorzugte Partner für Unternehmer und Familienunternehmen zu sein, setzt BU auf Partnerschaften mit Marktführern und "Hidden Champions" mit starken Managementteams und Wachstumspotenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von BU beratenen Fonds über EUR3,0 Milliarden in mehr als 100 Unternehmen mit über 27.000 Mitarbeitern investiert. Dabei konnten mehr als 7.700 Arbeitsplätze geschaffen werden. BU unterstützt Unternehmer und Familien als strategischer Partner, um ihre Unternehmen weiterzuentwickeln, zu internationalisieren und zu digitalisieren, und hilft ihnen dabei, verantwortungsvoll und mit Blick auf die nächste Generation, nachhaltige Werte zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.bregal.ch/ oder folgen Sie uns bei LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/bregal-unternehmerkapital/) .

