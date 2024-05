Ascheberg (ots) - Mit dem Entmanteler PV-Strip Pro bringt JOKARI ein weiteres

Profi-Abisolierwerkzeug für die Installation und Wartung von PV-Anlagen auf den

Markt. Die Pro-Variante greift auf die bewährte Technologie des

Vorgänger-Modells PV-Strip zurück. Die Abisolierrange von 1,5-16mm2 ist

einzigartig und in dieser Form bislang nicht auf dem Werkzeugmarkt zu finden.

Darüber hinaus punktet der PV-Strip Pro mit einem verstellbaren Längenanschlag

von 5-26mm. Damit kann das Werkzeug passgenau auf die gängigsten PV-Stecker

ausgerichtet werden. Darüber hinaus ist es auch für zahlreiche weitere

Leitungstypen die perfekte Abisolierlösung.



"Bei Solaranlagen, die hohen Belastungen standhalten müssen, ist Zuverlässigkeit

und eine saubere Ausführung bis ins kleinste Detail entscheidend", sagt

JOKARI-Geschäftsführer Carsten Bünnigmann. "Wir haben auf Basis des

Anwender-Feedbacks und einer akribischen Recherche sowie Testung der am Markt

befindlichen Solarleitungen ein wirklich einzigartiges und Profi-orientiertes

Abisolierwerkzeug konzipiert".





Mit dem handlichen und einfach zu bedienenden Solar-Entmanteler PV-Strip Prolassen sich Solarleitungen mit einem Leiterquerschnitt von 1,5-16mm² mühelos undmit geringem Zeitaufwand für den Anschluss an entsprechende PV-Steckervorbereiten. Das Schnittbild ist äußerst präzise. Die Klingen sind entsprechendauf Solarleitungen abgestimmt und gewährleisten mit Durchführung eines sauberenRundschnitts ein einfaches Durchdringen der Leitungsisolierung, ohne Verletzungder inneren Litzen - die perfekte Vorbereitung für den Steckeranschluss.Bis ins kleinste Detail durchdacht. Für eine einfache Anwendung.Dank der verständlichen Beschriftung des Vier-Kammer-Systems ist eine klareZuordnung und einfache Handhabung gegeben (1,5mm²/ 2,5mm²/ 4mm²+6mm²/10mm²+16mm²). Durch diese einzigartig große Bandbreite an Kabelquerschnitten istdas Werkzeug für das Abisolieren vieler weiterer Leitungstypen geeignet. Amanderen Ende des Werkzeugs befindet sich zusätzlich eine Klinge zur Durchführungeines Längsschnitts.Eine weitere wichtige Änderung der Pro-Variante ist der neuartige integrierteLängenanschlag. Dieser ist im Bereich 5-26mm einstellbar und somit passend füralle Solarstecker. Justierbar durch eine millimetergenaue Rasterung.Entmanteler vs. AbisolierzangeDer PV-Strip Pro ist äußerst handlich und leicht. Vor allem in herausforderndenEinsatzgebieten, wie auf einem Dach oder in Umgebungen mit wenig Platz, liegendie Vorteile des Entmantelers gegenüber einer Abisolierzange auf der Hand. Ererfüllt sämtliche Anforderungen in der Solarkabel-Bearbeitung in nur einemWerkzeug. Darüber hinaus ist das Preis-Leistungsverhältnis äußerst positiv.Auch unter ergonomischen Gesichtspunkten kann er gut mithalten: Die Griffformdes Entmantelers liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine sehr guteKraftübertragung auf die Klinge bei äußerst geringer Handkraft. Wie alle JOKARIWerkzeuge ist er geeignet für Rechts- und Linkshänder.Der PV-Strip Pro wird mit der Artikelnummer 30199 geführt und ist ab dem 1. März2024 im qualifizierten Fachhandel oder im JOKARI-Shopfinder unterhttp://www.jokari.de erhältlich.