- Größte Zahl an Einbürgerungen seit der Jahrtausendwende

- Mehr als ein Drittel aller Eingebürgerten kommen aus Syrien

- Einbürgerungen aus der Ukraine steigen im Vergleich zu den Vorjahren nur

Im Jahr 2023 wurden in Deutschland rund 200 100 Ausländerinnen und Ausländer

eingebürgert und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Zeitreihe im Jahr

2000. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der

Einbürgerungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 31 000 (+19 %), nachdem sie im

Im Jahr 2023 erhielten Menschen aus 157 unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten

die deutsche Staatsbürgerschaft. Dabei machten vormals syrische Staatsangehörige

alleine mehr als ein Drittel (38 %) der Einbürgerungen aus. Die fünf häufigsten

vertretenen Staatsangehörigkeiten Syrien, Türkei, Irak, Rumänien und Afghanistan

stellten zusammengenommen über die Hälfte (56 %) aller Einbürgerungen. Die

Eingebürgerten waren im Durchschnitt 29,3 Jahre alt und somit deutlich jünger

als die Gesamtbevölkerung (44,6 Jahre). Der Frauenanteil an den Eingebürgerten

war mit 45 % geringer als in der Gesamtbevölkerung (50 %).



Einbürgerungen aus Syrien steigen um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr



Mit 75 500 Personen und damit 27 100 Personen (+56 %) mehr als im Vorjahr waren

syrische Staatsangehörige im Jahr 2023 die größte Gruppe unter den

Eingebürgerten. Im Jahr 2022 hatte sich deren Zahl im Vorjahresvergleich bereits

auf 19 100 mehr als verdoppelt und 2021 sogar versiebenfacht auf 6 700.



Syrische Staatsangehörige, die im Jahr 2023 den deutschen Pass erhielten, waren

im Schnitt 24,5 Jahre alt und zu 64 % Männer. Vor ihrer Einbürgerung hielten sie

sich im Schnitt 6,8 Jahre in Deutschland auf. Die hohe Zahl der Einbürgerungen

von Syrerinnen und Syrern steht demnach im Zusammenhang mit der hohen

Zuwanderung von syrischen Schutzsuchenden in den Jahren 2014 bis 2016. Diese

erfüllen mittlerweile vermehrt die Voraussetzungen für eine Einbürgerung, unter

anderem im Hinblick auf Sprachkenntnisse und Mindestaufenthaltsdauer. Ehegatten

und minderjährige Kinder können auch ohne Mindestaufenthaltsdauer

miteingebürgert werden. Dies betraf im vergangenen Berichtsjahr rund 28 000 (37

%) der eingebürgerten Syrerinnen und Syrer.



Türkische und irakische Staatsangehörige stellten im Jahr 2023 mit jeweils 10

700 Einbürgerungen gemeinsam die zweitgrößte Gruppe der Herkunft von

Eingebürgerten. Dabei nahm die Zahl der Einbürgerungen irakischer

Staatsangehöriger gegenüber dem Vorjahr um 3 900 (+57 %) zu, während die Seite 2 ► Seite 1 von 2



