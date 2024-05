ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax bewegt sich langsam auf Rekord zu Der Dax hat sich am Dienstag auf sein Rekordhoch zubewegt. In der ersten Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex bis zu 0,3 Prozent auf 18 836 Punkte. Bis zum Rekordhoch von 18 892 Punkten von Mitte Mai ist es damit nicht mehr allzu weit. In …