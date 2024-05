Die Aktienmärkte scheinen tiefenentspannt zu sein, nichts scheint schief gehen zu können: daher handelt das Angstbarometer VIX auf einem der tiefsten Stände der letzten Jahre, es gibt trotzt geopolitischer Spannungen scheinbar kaum Bedürfnis nach Absicherungen. Aber ein Blick in die Börsengeschichte zeigt: genau in jenen Zeiten, in denen die Aktienmärkte extrem sorglos sind, ist das Risiko faktisch am Größten. Daher sehen wir vor großen Einbrüchen an den Märkten stets eine euphorische Stimmung mit einem Allzeithoch nach dem anderen. So auch derzeit. Dabei sind die geopolitischen Spannungen so groß wie kaum jemals seit dem 2.Weltkrieg mit der Lage in der Ukraine und der zunehmenden Gefahr einer Konfronattion zwischen der NATO und Russland, dem Flächenbrand im Nahen Osten und der immer aggressiveren Haltung Chinas gegenüber Taiwan..

Hinweise aus Video:

1. Bitcoin fällt: Kursrisiko durch Rückzahlung von der Mt. Gox-Börse

2. Yellen: Höhere Zinsen erfordern höhere Steuereinnahmen

Das Video "Aktienmärkte und Geopolitik: Ruhe vor dem Sturm?" sehen Sie hier..